Єдиний реєстр зброї: у МВС розповіли, як він працює [ Редагувати ]
Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", як зараз працює Єдиний реєстр зброї та яка мета його створення.
"З 23 червня поточного року впроваджений Єдиний реєстр зброї. Станом на сьогодні понад 800 тисяч громадян України є власниками вогнепальної зброї. Кожен з вказаних громадян має можливість сьогодні зайти в свій власний особистий кабінет і побачити зброю, яка там знаходиться. Крім того, до реєстру зброї отримали доступ: всі поліцейські, які несуть відповідальність за обіг зброї та експерти", - каже він.
Тимченко також дав відповідь, скільки зброї може зараз знаходитися на руках в українців.
"Такі цифри є, але оголошувати ми не можемо. Ці цифри досить великі", - каже він.
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