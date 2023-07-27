Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих обстрілів постраждало більш як сто будинків.

Рівненщина продовжує відновлювальні роботи на Херсонщині. Нагадаю, цей регіон в рамках проєкту "Пліч-о-пліч" взяв шефство над Кочубеївською громадою. Там багато сіл постраждали від обстрілів.

І тепер бригади добровольців з півночі України допомагають місцевим на півдні відбудовувати зруйноване агресором житло. Як працюють та що довелося пережити жителям Херсонщини - дивіться у сюжеті.

Ми вже місце прильоту, скажемо так, зарили. Безпосередньо біля стіни сільської ради буквально метрів десять максимум відбувся приліт.

Голова громади показує розтрощене російською ракетою приміщення селищної ради. Окупанти обстріляли цю будівлю цьогоріч, 26 січня. Сталося це в робочий час. У приміщенні тоді перебували працівники. Людей, каже голова громади, врятувало те, що більшість з них вийшли на вулицю.

Людмила Костюк, начальниця Кочубеївської сільської військової адміністрації:

Тут було лише на другому поверсі чотири чоловіки: один - загинув, двоє отримали поранення. Також там працювали комунальники наші. На той момент отримали контузію близько 15 працівників.

Поранення тоді зазнала й сама пані Людмила.

Людмила Костюк, начальниця Кочубеївської сільської військової адміністрації:

На той момент у нас базувався пункт лікарів без кордонів, які надали безпосередню невідкладну допомогу і мали все необхідне на той момент. Потім нас було швидкими доставлено в лікарні міста Кривого Рогу. Я знаходилася там з 26 січня по кінець лютого. І мої колеги теж лежали.

Часу на реабілітацію, каже голова громади, нині немає, бо треба відбудовувати те, що понищили росіяни. На початку повномасштабного вторгнення громада кілька тижнів була в окупації.

Орки як сюди зайшли. То вони у сільраді базувались, вони тут сейф розстріляли. Після того, як вони були, ми вже майже все відновили, навели порядок.

Та роботи ще чимало. Окупанти нещадно обстрілювали села. Після повернення додому людям важко було дивитися на свої розтрощені будинки.

Оксана, жителька Кочубеївської громади:

Ми виїхали з сім'єю. Був тут вдома чоловік. Прилетіло в нас два рази, перший раз в нас прилетіло перед будинком, касета була маленька - три вікна пошкодило, а другий приліт був в гараж, і пішло на хату, чоловіка трохи зачепило. Ну, слава Богу, він остався живий.

Будинок пані Оксани вже ремонтують, насамперед перекривають дах.

Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих обстрілів постраждало більш як сто будинків. Допомогти місцевим їх відремонтувати взялися жителі Рівненщини у рамках ініціативи "Пліч-о-пліч". За кілька тижнів уже полагодили більшу частину хат, щоб люди якнайшвидше повернулися до нормального життя у своїх домівках.

Михайло, доброволець з Рівненщини:

Допомагаємо відновлювати дахи, де є пошкодження, бо розуміємо, що люди цього дуже потребують. Тут є пошкодження на цій криші. Як бачите, перекриваємо її. Так і працюємо, допомагаємо, де є потреба.

Окрім гуманітарної та добровольчої допомоги з обласного бюджету виділили для Херсонщини субвенцію - понад двадцять мільйонів гривень. До збору допомоги постраждалому півдню долучилися усі без винятку громади Рівненщини. Відтак, відбудова південного краю триває. Нині в зруйнованих селах Кочубеївка, Заградівка, Орлове щодня працюють до пів сотні жителів Рівненщини. Добровольці монтують нові покрівлі, замінюють вікна, розчищають завалені подвір'я. У планах - створення центру безпеки на території Кочубеївської громади "Рівненщина - Херсонщині".