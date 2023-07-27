Черговий ракетний обстріл портової інфраструктури Одещини. Вночі росіяни вдарили "Калібрами" по вантажному терміналу. Загинув працівник порту. росіяни систематично намагаються знищити інфраструктуру, аби унеможливити роботу "зернового коридору". За даними Міністерства розвитку громад та територій, тільки за останні 9 днів пошкоджено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Крім того, росіяни обмежують судноплавство в районі окупованого Криму. Більше про морський тероризм росіян і експортні перспективи України - в матеріалі Марії Тарасової.

Сіяли, вирощували, збирали. Попри повітряні тривоги й обстріли, сподівалися на гарний урожай, який вдасться вдало продати. Проте, терористи вирішили інакше. За одну ніч територію цього фермерського господарства на півдні Одещини ворог атакував двічі. Три ракети поцілили по зерносховищах та ангару з технікою.

Ольга Романова, директорка агропідприємства:

В складі, той, що згорів, знаходився горох, ріпак і частково ячмінь. 100 тонн гороху, 20 тонн ячменю, це приблизно, і ріпак - від 180 до 200 тонн.

Ольга та її колектив - у розпачі. Крім збіжжя, згоріли три вантажівки та майже вся сільгосптехніка. Щоправда, частину врожаю вдалося врятувати, його перевезли на зберігання до сусідів. Проте, як його продати після того, як рф зірвала зернову угоду?

Ольга Романова, директорка агропідприємства:

Це - дуже тяжко. Не те що тяжко, ми поки тільки вирішуємо, що маємо робити. Проблема є. І з цим урожаєм треба зрозуміти, що робити далі.

Це господарство - лише одна з цілей у серії масованих ракетних ударів країни-агресорки, що розпочалися одразу після виходу росії із "зернової угоди". За дев'ять днів пошкоджено або повністю знищено 5 суден, 26 об'єктів у портах Одеси, Чорноморська, придунайських Ізмаїла та Рені: це, переважно - олійні та зернові термінали. Та одеські аграрії демонструють, що здатні працювати за будь-яких умов. За кілька днів Одещина повністю закінчить збирання ранніх культур. І врожай більший, аніж торік.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації:

Ми маємо на сьогодні вже півтора мільйона зібраних. І ми плануємо, що в цьому році всіх зернових і зернобобових, ранніх і пізніх, ми зробимо показник до 4 мільйонів тонн зерна, попри всі обставини.

Тож вантажівки зі збіжжям щоночі прямують до портів Придунав'я. Після перекриття морських шляхів вони є головною ланкою експорту українського збіжжя.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації:

Безумовно не можна порівняти канал Дунаю, який спроможний на сьогодні експортувати 2,5 мільйони, з великою водою портів Південного, Одеси та Чорноморська, які спроможні експортувати в місяць біля 6-7, навіть 10 тонн зерна.

Проте, українські фермери заспокоюють: минулого року отримали досвід роботи за умови повної блокади морських портів. Використовуючи залізницю, автошляхи та Дунайські порти, пропускна спроможність яких, за цей час, зросла втричі. За рік в Дунайському кластері відкрили 20 нових терміналів.

Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації:

Якщо говорити про 14 перегонів на європейські країни, плюс автомобільні переходи, плюс Дунай, то ми виходили до червня місяця 22 року на 2-2,5 мільйони тонн. Там є певні потенціали й резерви по цих трьох напрямках, де ми могли б вдосконалити й додати ще частину. Є в нас значні резерви по роботі з Дунаєм.

Збільшити сухопутні та річкові резерви допоможуть і міжнародні донори. Про це заявила під час останнього візиту до Одеського порту адміністраторка Агенції США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

Саманта Пауер, адміністраторка Агенції США з міжнародного розвитку:

Ми допоможемо модернізувати пункти перетину кордону. Ми вдосконалимо критичну інфраструктуру залізничного сектору. Розширимо доступ до запчастин та модернізації залізничних вагонів і рухомого складу.

Загалом американська допомога українським аграріям сягне чверті мільярда доларів.

Саманта Пауер, адміністраторка Агенції США з міжнародного розвитку:

Ми маємо колективну відповідальність та інтерес, щоби українські фермери залишилися в бізнесі. Ми надаємо їм ресурси, щоб зберігати урожай, поки він не може бути проданим. Кошти, які ми надаємо, допоможуть фермерам виростити новий врожай, навіть якщо старий не буде проданий.

І це дуже вчасно, адже закриття морського шляху для експорту зерна може призвести до банкрутства українських аграріїв, які сіють та вирощують урожай в кредит протягом трьохсот днів на рік, аби продати за кілька днів.

Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації:

Це може вплинути, підтискати на ціни на внутрішньому ринку. І ми знову можемо зіткнутися з минулорічною ситуацією, коли світові ціни зростають, наші конкуренти по вищих цінах працюють. А українські аграрії будуть працювати на внутрішньому ринку по нижчих цінах. І з високою вартістю матеріальних ресурсів: пальне, засоби захисту рослин.

Саме тому Уряд України готовий продовжувати зернову ініціативу за участі ООН, Туреччини, але без росії. І вже створив державний фонд компенсацій збитків для суден, які погодяться брати участь у коридорі. За словами міністра інфраструктури України, такий запит у вантажовласників і судновласників є.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Цей фонд передбачає 20 мільярдів гривень на забезпечення гарантійних компенсацій, якщо судно чи вантаж отримають пошкодження внаслідок війни. Це вирішить питання страхових виплат.

І хоча після військових погроз країни-терористки ціни на страховку зростуть, але не буде тривалих простоїв, через штучні перепони при проході Босфору, які у "зерновому коридорі" створювала росія.