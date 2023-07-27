Перетин кордону за системою "Шлях": українцям готують зміни [ Редагувати ]
Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як можуть змінити правила перетин кордону за системою "Шлях".
"Ключове завдання зараз забезпечити можливість доброчесних волонтерів завчасно реєструватися у системі Шлях і мати можливість виїзду за кордон, аби привозити гуманітарну допомогу, як для населення, так і для ЗСУ, і не дати можливість нашим недоброчесним громадяни виїжджати за кордон у відпустки і по іншим особистим справам", - каже він.
На сьогодні в нас підготовлений проєкт змін до законодавства, який трошки деталізує саму процедуру. По-перше: мають бути виключно благодійні фонди та організації, які займаються гуманітарною допомогою, та мати підключення до системи Шлях. Ці організації мають давати свої документи виключно з електронним цифровим підписом. Зараз такої вимоги немає, документи просто скануються і відправляються мейлом. Перевірити ці документи неможливо. Тому електронний цифровий підпис збільшить кількість якісних заяв від благодійних фондів.
по темі
У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" психологиня, голова ГО "Вільний вибір" Тетяна Руденко розповіла про те, як не можна підтримувати людину, яка втратила близьких на війні
В Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов'язані не можуть залишати країну
Без перезавантаження антимонопольного законодавства та Антимонопольного комітету Україні не вдастся залучити інвестиції, необхідні для відновлення та розвитку української енергетики
Франко-українська торгово-промислова палата оголосила імена трьох переможниць та двох спеціальних призерок
Астролог Яна Тимощук зробила розклад на картах Таро і визначила, що влітку росія продовжить обстрілювати Україну