Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як можуть змінити правила перетин кордону за системою "Шлях".

"Ключове завдання зараз забезпечити можливість доброчесних волонтерів завчасно реєструватися у системі Шлях і мати можливість виїзду за кордон, аби привозити гуманітарну допомогу, як для населення, так і для ЗСУ, і не дати можливість нашим недоброчесним громадяни виїжджати за кордон у відпустки і по іншим особистим справам", - каже він.