А якщо не морем? Чи можливо вивезти українське зерно іншими шляхами? Над рішенням цього питання зараз активно працюють в ЄС. Вихід із ситуації, що склався - "Лінії солідарності". Це альтернатива "зерновій угоді". Європа готова вивезти зерно з України суходолом та річками.

Що потрібно, аби ці маршрути працювали на повну потужність? Дивіться в матеріалі Тетяни Логунової.

До 4-ох мільйонів тонн на місяць. Європейський Союз може експортувати все українське зерно навіть в умовах фактичної блокади росією Чорного моря. Альтернатива - кажуть в Брюсселі - є. І вона не нова. Це так звані "Лінії солідарності" - шляхи, які європейці запропонували для вивозу агропродукції з України рік тому. Тоді росія вперше заблокувала чорноморські порти України.

"Лінії солідарності" - це залізничні, автомобільні та річкові шляхи, якими українське зерно та іншу аграрну продукцію доправляють до сусідніх держав. Ініціатива запрацювала у травні торік і повністю себе виправдала. За даними Європейської Комісії, за час роботи ліній Україна експортувала ними 60 відсотків зерна, морем - значно менше - 40.

Як збільшити потужність та ефективність цих ліній - вже обговорили аграрні міністри країн ЄС. На терміновій зустрічі в Брюсселі. Адже є проблема - транспортувати збіжжя суходолом значно дорожче, ніж морем. Тож якщо не зробити маршрути солідарності економічно привабливими, українське зерно може стати неконкурентоспроможним за ціною.

Януш Войцеховський, єврокомісар з питань сільського господарства:

Є ризик, що росія опиниться у виграшній ситуації. Купувати зерно в неї буде дешевше, ніж платити за зерно з України, яке транспортується Польщею до Чорного моря, до балтійських портів. Вартість цієї логістичної операції завжди буде вищою, ніж росія може запропонувати на світовому ринку.

Вихід є - субсидії. Єврокомісія пропонує компенсувати перевізникам витрати за транспортування українського зерна. Про які суми може йти мова і як це працюватиме - поки незрозуміло. Схема поки на стадії обговорення.

Януш Войцеховський, єврокомісар з питань сільського господарства:

Експорт зерна за допомогою "Ліній солідарності" через Польщу, Угорщину та Румунію недостатньо привабливий. Ми повинні розглянути питання підтримки транспортування.

Збільшити економічну привабливість і спростити. Литва вже пропонує проводити фітосанітарний контроль, митні та адміністративні процедури не на кордонах з Україною, а безпосередньо в портах ЄС. Це, вважають у Вільнюсі, значно прискорить процес вивозу продукції й зробить його більш прозорим.

Є проблеми й з річковим маршрутом - найбільш економічно вигідним та ефективним в умовах блокади Чорного моря. З українських портів по Дунаю до Румунії, а звідти вже далі - морем. Тепер цей шлях потрібно убезпечити від ракетних атак. Кілька днів тому росія обстріляла портову інфраструктуру Дунаю. Зокрема, порт Рені. Під обстріл потрапило і румунське судно. Для захисту дунайських портів необхідні сучасні комплекси ППО. Такі як "Петріот".

А ще Україні треба захиститись від "дружнього вогню". Саме так в європейській пресі назвали намір п'яти держав ЄС подовжити мораторій на імпорт українського зерна. Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина та Румунія звернулися до ЄС із проханням пролонгувати заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику після 15 вересня. П'ятірка мотивує це турботою про інтереси власних фермерів.