Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, коли можна очікувати остаточного ухвалення закону про електронне декларування.

"Я пишаюсь нашим парламентом, це була довготривала боротьба, щоб повернути декларування. Проблема є одна, повернути декларування, як було, неможливо з міркувань безпеки. В багатьох людей є сім'ї, де родини за кордоном, чи знаходяться в місцях, де вони не хочуть розголошувати. Також є військові, які виконують свої обов'язки на фронті, і фактично вони не можуть заповнити декларацію. Є багато випадків, де пошкоджене майно, або окуповане майно. За кожну помилку в декларації, хочу нагадати, є кримінальна відповідальність. В цьому році було відкрито 20 кримінальних проваджень, і вже 5 депутатів лишилися мандатів. У нас є дедлайн - до середини вересня прийняти в другому читанні закон, опублікувати, і щоб президент підписав", - сказав Арахамія.