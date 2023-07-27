Скандал з Харлан: у НОК зробили заяву [ Редагувати ]
Президент Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про скандал з фехтувальницею Ольгою Харлан.
"Вчора була зустріч нашої федерації з членами міжнародної федерації і вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку", - сказав міністр.
За його словами, сьогоднішній інцидент - це була відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором, яку вона застосувала проти української фехтувальниці Ольги Харлан.
"Є випадки, коли спортсмени не тиснуть руки. Вони вдаряють по клинку і розходяться. А тут вона (росіянка - ред.) спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет. На жаль, організаційний комітет, хоч і знав, що це відбуватиметься (не будуть потискати руки - ред.), їх попередили, зробив те, що зробив", - уточнив він.
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