Гуменюк розповіла, як може виглядати операція росіян під чужим прапором у Чорному морі

Операція рф під чужим прапором у Чорному морі може бути як атакою іноземного судна, в чому звинуватить Україну чи атакою з палуби самого судна, яке нібито йтиме під іноземним прапором