Війська рф обстріляли Миколаївську область, поранено двох людей [ Редагувати ]
Російські військові атакували Миколаївську область сьогодні ввечері. В результаті обстрілу отримали поранення двоє людей.
Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет в Telegram.
Російські загарбники обстріляли селище Дмитрівка Коцурубської громади.
Через ворожу атаку осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина.
Нині вони доставлені до лікарні, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.
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