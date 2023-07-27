Вже у вересні всі ці хлопці вирушать до Німеччини, де відстоюватимуть честь України у дисципліні "баскетбол на візках".

Українці й далі готуються до Ігор Нескорених. Це міжнародні спортивні змагання, що проходять у паралімпійському стилі. Цьогоріч Ігри приймає німецький Дюссельдорф. На відкритому тренуванні спортсмени на колісних кріслах зіграли у баскетбол. Учасники української збірної - ветерани та військовослужбовці. Більше про надмотивацію - далі.

Торік у жовтні Дмитро був звільнений з російського полону. Сьогодні - він гравець баскетбольної команди. Для нього спорт - це частина реабілітації після фронтових травм.

Дмитро Полов'ян, військовослужбовець:

Якщо ти візочник, як я, наприклад, то для мене це не складно, в мене вже є досвід володіння крісло колісним, працювати з м'ячем, потрібно це напрацьовувати. Є ще над чим працювати й куди рости.

Капітан баскетбольної збірної - Олександр Маковей - професіонал своєї справи. І на полі бою, і на баскетбольному майданчику. Втім бути капітаном команди для нього - відповідальна місія.

Олександр Маковей, військовослужбовець Збройних сил України:

Я з 2017 року займаюся спортом, спортивною реабілітацією. Хлопці вибрали мене, було відкрите голосування, хлопці ту почесну місію доручили мені.

Лікарі не дають жодних прогнозів - каже Олександр. Але він - як справжній воїн - вірить, що знову твердо стоятиме на ногах. І повернеться на фронт - захищати Україну. Та поки на передову не можна, разом із побратимами виборюватиме перемогу на Іграх Нескорених, до яких залишилося вже менше, ніж 2 місяці.

Олександр Маковей, військовослужбовець Збройних сил України:

І то, і то - важко. Тому що представляти Україну здавалося що там - спорт і спорт. Але це велика відповідальність, це також частина країни в політичній площині, скажемо так, і це також важко, а там важко по-своєму, зі зброєю, тут також це важко, але хлопці справляються.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Тут багато людей, які взагалі перший раз долучилися у Львові на відбори, і вони вже грають в команді. Це пройшов майже місяць. Я до них підходила і кажу: "Хлопці, познайомтеся вже з нашими наявними активними амбасадорами й повірте в себе, долучайтеся". Коли були відбіркові змагання, я просто не знала, звідки у них такі сили боротися.

Посадовці наголошують: Ігри Нескорених - для військовослужбовців це у першу чергу частина реабілітації. Можливість відволіктися від спогадів про війну та полон. Довести самому собі, що ти й зараз на передовій. Але тепер уже - спортивного фронту.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Я хочу подякувати всім захисникам, хто сьогодні захищає, хто захищав і буде захищати нашу країну. Тому що під час цієї війни ви даєте нам змогу всім спортсменам і спортсменам, що тут знаходяться, тому що ви реальні спортсмени, виступати на змаганнях міжнародних, підіймати наш прапор і показувати, що ми країна нескорених.

Вже у вересні всі ці хлопці вирушать до Німеччини, де відстоюватимуть честь України у дисципліні "баскетбол на візках". Вони надзвичайно вмотивовані й вірять у свої сили. Адже вже довели всьому світу, що воля до перемоги - вшита в наші ДНК!