Погода в Україні на 28 липня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні 28 липня буде прохолодною. У деяких областях будуть дуже сильні пориви вітру.
У більшості областей будуть сильні грози. Без опадів буде лише у західних областях, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій. Місцями будуть шквали до 15-20 м/с.
"У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.
В Україні оголосили І рівень небезпечності.
В цей день в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів не буде лише у західних, деяких північних областях та на Одещині.
В Україні 28 липня не буде спекотно. Температура повітря значно знизиться.
"Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.Температура вночі 12-17°, на сході країни до 21°, у західних областях 9-14°; вдень 20-25°, на Одещині до 28°", - йдеться у повідомленні.
28 липня у Києві опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями.
"Вітер північно-західний 7-12 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°;по Києву вночі 13-15°, вдень 22-24°", - йдеться у повідомленні.
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