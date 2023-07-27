Вперше в історії Британської національної бібліотеки українська література потрапила до такої званої "галереї скарбів". У новій експозиції представлено унікальне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка. А також показали поета в сучасній інтерпретації в образах супермена та вояка.

На відкритті української виставки у Британській бібліотеці побувала наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька. Далі її ексклюзивний матеріал.

Записки геніального Леонардо да Вінчі, оригінальні тексти Чарльза Дікенса та Вільяма Шекспіра, знаменита Магна Карта, а тепер і "Кобзарі" українського поета Тараса Шевченка поповнили "галерею скарбів" Британської бібліотеки.

Ось особливо цінний експонат - кишеньковий "Кобзар" 1881-го року. Його спеціально зробили таким маленьким, щоб можна було контрабандою завозити до України. Цю книгу Михайло Драгоманов видав у Женеві, бо в російській імперії в той час була заборонена українська мова. А це доволі символічне мюнхенське видання - його створили для українських переселенців після Другої світової.

Кеті Макелвані, кураторка виставки Тараса Шевченка у Британській бібліотеці:

Це видання має штамп бюро допомоги українським біженцям. Це була організація, яку створили у Великій Британії після Другої світової для підтримки українців, отже, це такий особливий зв'язок британської та української громад.

Серед унікальних експонатів і збірка, яку видали за рік до смерті Кобзаря. А поруч Шевченко в образі супергероя та у військовому вбранні із закликом "борітеся - поборете".

Ми хотіли показати поему "Кавказ", звідки ця цитата, поруч із шевроном, щоби показати, що зараз Шевченко дуже актуальний в Україні.

Вітрина із роботами українського поета стоїть зовсім поруч із кресленнями науковця Леонардо да Вінчі та чернетками пісень знаменитого британського гурту "Бітлз".

Едуард Фесько, радник-посланник посольства України у Великій Британії:

Британська бібліотека, сама по собі, фактично, якщо ми дивимося в минуле, це є музей, там де зберігається все, надруковане людством і те, що Тарас Шевченко тут представлений поряд з біблією Гутенберга, поряд з першими друкованими текстами 9 століття з Китаю, поряд з роботами Да Вінчі, це я думаю, саме за себе говорить

Катерина Бабкіна, письменниця:

Безумовно, логічне своє місце має в цьому рукописи, ілюстрації й пам'ятки Тараса Шевченка, класно було б ще побачити Лесю Українку. Це важливо, це має так бути для пізнання, для балансу, для рівноваги, для власне того промо логічного української культури. Це всі тепер для себе її почали відкривати, а вона ж є, була, і була давно.

І це лише крихти з української колекції Британської бібліотеки. Український відділ тут відкрили 23 роки тому, і він налічує понад 100 тисяч експонатів. Серед них чимало унікальних. Це й один із двох відомих у світі примірників "Львівського Букваря" Івана Федорова, і документи про голодомор. Ольга Керзюк пропрацювала тут майже чверть століття. Була каталогізаторкою, а потім кураторкою виставок. Тішиться, що Україна нарешті представлена в галереї скарбів.

Ольга Керзюк, колишня працівниця Британської бібліотеки:

Скільки можна в один стенд помістити, лише 7. У нас є багато інших, є переклади, є дуже гарна книжка, видана в Україні, переклади англійською мовою Віри Річ, яка, до речі, сюди приходила дуже часто, ми з нею пили каву, вона була дуже активною читачкою в читальному залі.

І щороку до фондів бібліотеки додають близько півтори тисячі україномовних видань.

Кеті Макелвані, кураторка виставки Тараса Шевченка у Британській бібліотеці:

Особливо в цей час, коли росія пішла війною на Україну, для нас дуже важливо святкувати українську культурну спадщину, літературну спадщину, і ми дуже раді виставити ці предмети у "галереї скарбів".

Ця виставка "Кобзарів" триватиме 3 місяці. Це означає, що її побачать кілька сотень тисяч відвідувачів Британської бібліотеки.