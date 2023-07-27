На передовій ці хлопці без ротацій вже понад півтора року - поранені, втомлені, змучені, але - не зламні.

Злочини військкомів виглядаюсь особливо цинічно на тлі новин із передової. Наші армійці на Сході боронять села і міста, які палають від постійних обстрілів росіян. Рашисти гатять без розбору по хатах, дорогах, лісах. Біля Торецька та Нью-Йорка здається, вже немає жодного квадратного метра куди не прилітало смертоносне залізяччя окупантів.

Наш колега Станіслав Кухарчук побував на позиціях 24-ї бригади імені короля Данила. Як тримають оборону її бійці - дивіться далі.

Так від постійних обстрілів горить донецький степ під окупованою Горлівкою. росіяни б'ють тут безупину намагаючись вибити наші тили. У супроводі офіцера 24 бригади імені короля Данила ми їдемо на позиції поблизу Торецька. Це місто і сусіднє селище Нью-Йорк зараз найбільше потерпають від російських снарядів та ракет.

Андрій, військовослужбовець 24 ОМБР імені Короля Данила:

По Нью-Йорку насипають сильно… Артилерія - це таке. А от саме ракетами скидають "Фаби", "КАБи", і ракети прилітають і по адмінбудівлях, і по п'ятиповерхівкам.

Так тліють залишки приватного будинку в який напередодні влучила російська керована авіабомба. Його господарям окупанти не залишили жодного шансу вижити. На сусідній вулиці теж руїна після нальоту і теж є загиблі. Поки російська авіація та артилерія мовчать - тутешні комунальники поспішають розібрати завали та відновити електропостачання в Нью-Йорку залишилось чимало жителів.

З наших позицій окупована росіянами Горлівка мов на долоні. Але на відміну від Нью-Йорка та Торецька, місто здається абсолютно не ушкодженим. Бити по житлових кварталах в українських вояків рука не підіймається …

На позиціях закінчується нетривала тиша. Стрілецькі бої під Горлівкою точаться майже постійно.

Вадим, військовослужбовець 24 ОМБР імені Короля Данила:

Зараз задимлено трохи, пожару наробили. Треба бути акуратним, дивитись, така наша робота. Тут стрілецькі бої, арта постійно б'є, мінометні бої. Є чим зайнятись. І стріляємо, і відбиваємось.

Ігор - один із тих без кого піхоті в окопах було б значно складніше. Його розрахунок прикриває позиції цілодобово. Аби впевнено і точно бити по цілях - всі міни заздалегідь переважені й промарковані. Ігор каже, така педантичність цілком виправдана.

Ігор, військовослужбовець 24 ОМБР імені Короля Данила:

Буде великий розліт, якщо понад 10 грамів, а нам треба, щоб воно кучно било.

Ціль мінометників - ворожа піхота, яка накопичується в окопах. У швидкому темпі розрахунок накриває російські позиції. Його вогонь корегує колишній фітнес-тренер В'ячеслав. Завдяки злагодженій роботі, а головне ретельній підготовці до неї - міни лягають точно по цілях.

Ще недавно Тарас був звичайним піхотинцем, але залюбки освоїв міномет. Боєць був поранений ще на початку війни, влітку 2014 побував в полоні росіян і тому чітко знає за що і проти кого воює.

Тарас, військовослужбовець 24 ОМБР імені Короля Данила:

Я хочу, щоб повернулось все назад, щоб могли нормально вчитися люди, щоб могли працювати, щоб було, як і раніше. Щоб люди насолоджувались життям, а не просто виживали. І я хочу це для своїх дітей, і для своїх батьків, поки вони живі.

На передовій ці хлопці без ротацій вже понад півтора року - поранені, втомлені, змучені, але - не зламні.