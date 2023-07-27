Пікапи для ЗСУ: розпочато збір коштів для військових, які боронять Авдіївку [ Редагувати ]
Саме для цих мінометників місяць тому редакція "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами організовувала збір на квадрокоптер із тепловізійною камерою. Сума була чималою понад 200 тисяч гривень, втім завдяки допомозі всіх небайдужих українців її вдалось зібрати, тож довгоочікуваний апарат днями був переданий 24-й бригаді імені короля Данила.
Ми збирали гроші на оцей "Мавік" з тепловізором, він коштує дуже дорого, тому так довго, аж цілий місяць нам довелося збирати.
Дякую дуже вам, з цією штукою можна зробити дуже багато роботи.
Сьогодні редакція "Подробиць" разом із черкаськими волонтерами оголошує новий збір.
Цього разу для бійців 53-ї бригади імені Володимира Мономаха, яка зараз боронить Авдіївку. Під час обстрілу в одному з підрозділів було знищено три пікапи, тож ми прагнемо допомогти хлопцям отримати хоча б одну машину для вивозу поранених. І всіх небайдужих просимо долучитися до цього збору.
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