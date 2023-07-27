Саме для цих мінометників 24 бригади імені короля Данила місяць тому редакція "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами організовувала збір на квадрокоптер із тепловізійною камерою.

Саме для цих мінометників місяць тому редакція "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами організовувала збір на квадрокоптер із тепловізійною камерою. Сума була чималою понад 200 тисяч гривень, втім завдяки допомозі всіх небайдужих українців її вдалось зібрати, тож довгоочікуваний апарат днями був переданий 24-й бригаді імені короля Данила.

Ми збирали гроші на оцей "Мавік" з тепловізором, він коштує дуже дорого, тому так довго, аж цілий місяць нам довелося збирати. Дякую дуже вам, з цією штукою можна зробити дуже багато роботи.

Сьогодні редакція "Подробиць" разом із черкаськими волонтерами оголошує новий збір.