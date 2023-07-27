Українські військові звільнили Старомайорське [ Редагувати ]
Українські військові звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області.
Про заявив президент Володимир Зеленський в Telegram.
Голова держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють про звільнення Старомайорська.
"35-та бригада, а також батальйон тероборони "Арей" виконуючи завдання звільнили село Старомайорське", - заявили військові у відео.
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