В рамках реформи увагу приділили і вирішенню важливого питання обізнаності військовослужбовців і про умови проведення ВЛК, і про права та соціальні гарантії, які мають бійці.

Справжнім боєм у тилу для військових донедавна були ВЛК: довжелезні черги, тижні очікування довідок, бюрократичне пекло. Втім, вже пів року Міжвідомча робоча група намагається вдосконалити систему. І посадовці кажуть, що певні результати - є.

Як було і як стало - в матеріалі Олени Логінової.

Військово-лікарська комісія - "тернистий шлях" військовослужбовців. І пройти його мають всі - і новомобілізовні, і поранені, які вертаються з фронту. І навіть строковики та контрактники.

Любов Галан, правозахисниця, співзасновниця правозахисного центру для військовослужбовців:

ВЛК є важливим тому, що фактично він вирішує подальшу долю у війську - вона або повертається, куди вона повертається, в якому статусі, чи вона, наприклад. буде списана з військової служби взагалі.Тому люди так сильно переживають, б'ються за формулювання, правильні діагнози, які будуть значення у цьому висновку.

"Складним і тернистим" цей шлях називають недарма. Всі радощі "процесу" відчули на собі військовослужбовці у лютому цього року. Тоді широкого розголосу набули - величезні черги у військових медзакладах на проходження ВЛК. На цих кадрах те, що відбувалось тоді, у лютому. Це клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, яка обслуговує весь західний регіон. Біля неї довжелезні черги військових - по 600 осіб у жахливих умовах. Вояки були змушені проходити комісії по місяцю, а бувало й довше!

Микола, військовослужбовець:

Велика, досить таки велика проблема, бо тут здорових людей дуже мало. Тобто одиниці. І більшість людей, от я з палкою, дівчина, я впевнений, багатьом бійцям тяжко стояти.

Зі слів бійців, ліфт тоді не працював. Був відкритим лише один туалет, а про кулери з водою можна було лише мріяти. Так само як і про апарат для ксерокса документів. Але найбільше дошкуляли черги. Важкопоранені бійці, подекуди без кінцівок змушені були стояти годинами, адже у медзакладі навіть лавок не було!

Андрій Білогруд, військовослужбовець:

Зранку приходиш сюда, записуєшся в реєстратуру, щоб відстояти, отримати талончики. Якщо я в черзі 600 чи який, то думаю через неділі 2 пройду.

Дмитро Орос, військовослужбовець:

Я тут - 563, мені потрібен невропатолог. Я вже третій день не можу його дочекатися. Не можу потрапити.

Так сталося тому, що система виявилась неготовою до такої кількості поранених, пояснюють в Міноборони. Проблему посилювала бюрократія, застаріла система роботи ВЛК і відповідно законодавчої бази.

Оксана Горбач, представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ:

При такій кількості поранених, травмованих військовослужбовців система не витримувала. Зокрема, це була і низька пропускна здатність військово-лікарських комісій пов'язана з неврегульованістю фінансування на той момент. Процеси не були цифровізовані, це обумовлено правовим полем, в якому працювала ВЛК, оскільки законом була визначена саме паперова форма подачі й отримання всіх документів.

Спростити процедуру проходження ВЛК і полегшити цей "шлях" для військовослужбовців. Таку задачу поставила перед собою держава. І почала процес оптимізації системи. Для цього створили Міжвідомчу робочу групу. І перше що вдалося зробити - ліквідувати величезні черги на Комісію!

Оксана Горбач, представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ:

Питання черг у військово-лікарську комісію було вирішено завдяки збільшенню пропускної здатності військово-лікарських комісій завдяки збільшенню кількості військово-лікарських комісій на базі цивільних закладів охорони здоров'я. Зокрема на 50% було збільшено кількість гарнізонних ВЛК.

Також подбали й про фінансування, аби військовослужбовці могли безоплатно проходити медогляди й лабораторні дослідження на базі медичних закладів. А наступним кроком - запровадили електронні черги для запису на ВЛК - військовим тепер не потрібно стояти в живих чергах на медогляд. При чому до електронної системи також під'єднані й військові частини. Тож начальники медичних служб прямо на місці можуть записати на прийом Комісії своїх бійців.

Оксана Горбач, представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ:

Це досить складний процес, в межах якого потрібно було не тільки передбачити всю логіку процесу, але законодавство, тому що паперовий документообіг був саме в законі. відповідно для того, щоб покращити цю ситуацію, потрібно було змінити ряд законів.

І який результат цієї оптимізації - запитаємо у самих військовослужбовців. Ми в тому ж самому Львівському медзакладі, де бійці проходили ВЛК взимку. Журналістів знімати у середину не пускають. То ж розпитуємо вояків прямо під лікарнею. Мирослав воював в складі 24-ї окремої механізованої бригади. Важке поранення дістав 25 грудня під Бахмутом.

Мирослав Дубчак, військовослужбовець:

Дві ноги, дві руки, хребет, голова

Мирослав пройшов військово-лікарську комісію за три дні. І це, каже: завдяки електронній черзі та людяному ставленню персоналу.

Мирослав Дубчак, військовослужбовець:

Приїхав в реєстратуру, підійшов і сказав, що я з другої області, і мені талончики видали, так постаралися видати, щоб я вложився у 2 -3 дні. Так і сталося.

Молодший сержант Юрій із Кривого Рогу каже: покращили й сервіс. Торік влітку ВЛК зайняла три тижні, а цього разу - втричі швидше!

Юрій Литвиненко, молодший сержант:

Зараз стало набагато простіше з їхньою системою, тому що тобі назначили годину, ти прийшов у визначену годину, і одразу тебе приймає лікар.

Зі слів воїнів у медзакладі є безкоштовний ксерокс, достатньо туалетів та справний ліфт. Є можливість випити води й навіть кави.

Але це ще не вся проведена робота. В рамках реформи увагу приділили і вирішенню важливого питання обізнаності військовослужбовців і про умови проведення ВЛК, і про права та соціальні гарантії, які мають бійці.

Адже саме брак інформації створював багато непорозумінь і тривоги - як треба діяти, кажуть у Міноборони.

Оксана Горбач, представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ:

У першу чергу був створений довідник і сайт для допомоги військовим після поранення у домені "турбота.ua", на якому розписані всі етапи, які проходить військовослужбовець після поранення, включно з тим як отримати направлення на лікування ВЛК, які рішення приймає ВЛК, які соціальні гарантії належать військовослужбовцю.

Також на початку цього року запрацювала гаряча лінія Міністерства оборони, де військовослужбовців консультують по всім цим питанням.