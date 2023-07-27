Для того, щоб забезпечувати себе дронами, нам потрібні не десятки тисяч дронів і не сто тисяч - нам потрібні мільйони. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив співзасновник DroneUA, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко.

"Нам є що протиставити, коли ми говоримо про безпілотну індустрію та робототехніку. Україна до війни була найширшим ринком, що залучала технології робототехніки в сільське господарство, і навіть під час війни ще у 2022 році весь ринок у Європі в напрямку робототехніки складався з потреб України, яка мала більшу половину всього ринку. Тож, коли ми говоримо про українські новації, новаторів, підхід до створення чогось нового і взагалі звертаємо увагу до інженерів, які можуть створити цю технологію і цю екосистему, то Україна має чим хизуватись. Ці проекти, які зараз з'являються - потужні", - зазначив Яковенко.

Він додав: "Для того, щоб забезпечувати себе дронами, нам потрібні не десятки тисяч дронів, і не сто тисяч - нам потрібні мільйони. Кожен український військовий захисник має мати навички керування дронами і доступ до цих технологій. В кожного має бути один дрон і ще декілька про запас. Така кількість не існує у світі, ми не можемо все купити, адже цього недостатньо".