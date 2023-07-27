На тих територіях, де немає загрози, де вільний логістичний маршртур до кордону - фермери продовжують вирощувати зернові культури. Пшениці вистачить і для експорту, і для України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

"Нестача місць для зберігання зернових культур наразі не є проблемою. Минулого року наші міжнародні партнери надали безоплатні рукави для зберігання зернових культур, а також обладнання для завантаження та вивантаження цих зернових культур. Цього було достатньо, аби ми змогли зберегти врожай, який в минулому році був набагато вище. Тому з урахуванням того, як йдуть жнива ми бачимо, що нестачі місць для зберігання не буде", - зазначив Гайду.

Він додав: "Ми фактично завжди підтримуємо нашиї фермерів із самого початку. Є різні програми, які надають допомогу у вигляді насіння, мінеральних добрив, також грантові програми... Велика кількість програм ви можете побачити у Державному аграрному реєстрі. Також є програми, які допомагають ягідництву, виноградарству, будівництву теплиць".

Такаож Гайду розповів, як зернова криза вплинула на діяльність фермерів.

"Зараз багато фермерів переорієнтовується. Зараз йде деверсифікація ризиків з цього приводу. І багато фермерів перейшли з традиційних зернових культур на олійні. Але не всі фермери це роблять. На тих територіях, де немає загрози, де вільний логістичний маршртур до кордону - фермери продовжують вирощувати. Пшениці вистачить і для експорту, і для України", - резюмував він.