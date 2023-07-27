Понад 20 тисяч мирних українців опинились у російському полоні від початку повномасштабного вторгнення. Т акі дані наводяться в Офісі омбудсмена.

Цивільних окупантів морити голодом, піддавати тортурам, тиснути психологічно, аби схилити на свій бік. Або ж зробити предметом шантажу й торгу! Як повернути бранці додому? Відповідь шукала Ніна Коломієць.

Невеличкий кабінет в одному з навчальних закладів у Запоріжжі. Робоче місце - тимчасове. Бо тимчасово окупований Молочанськ, де Ірина Липка - міський голова.

Ірина Липка, начальниця Молочанської міської військової адміністрації:

24 лютого ми проснулись від звуку ракет, які летіли повз нас на аеродром Мелітополя. Ми зрозуміли, що почалась війна.

Згодом містом стала сунути російська військова техніка. Постійні обстріли, вуличні бої. Вже наприкінці березня окупанти приїхали до жінки додому. Обшук. А потім із мішком на голові Ірину відвезли до Токмака, у відділення поліції. Намагалися схилити на свій бік.

Ірина Липка, начальниця Молочанської міської військової адміністрації:

Коли я їм сказала, що я не піду на співпрацю, я не буду з ними співпрацювать, вони мені сказали, що ми вас вивеземо в росію і будемо судить за ненависть до росії. По нашим російським законам ми дамо вам 15 років.

Жінку кинули до брудної камери. З часом тиск лише посилювався. Численні допити. Погрози. Ірина чула, як за стіною - катували інших бранців.

Ірина Липка, начальниця Молочанської міської військової адміністрації:

Тортури відбувались щоденно. Вечір - і відкривалися віконця камер для того, щоб ти чув, що там відбувається. Всі ці крики, стогони, це просто…

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Від перших днів війни й дотепер - для тих, кого росіяни прийшли "асвабаждать" в Україні, діє потужна машина тортур і репресій. У лігві російських катів нині тисячі мирних людей. Ті, хто не погоджуються жити за правилами окупантів, змушені терпіти знущання та біль.

Наталія Ящук, координаторка управління проєктів Центру громадянських свобод:

Це переважно люди, які були з проукраїнською позицією, висловлювали своє негативне ставлення до росії, російських військ. Чинили опір. У нас є справи, коли тут, в Київській області людина знала, що в сусідньому населеному пункті немає води. Він взяв воду, повіз в цей населений пункт і був затриманий за цю діяльність. Це абсурд!

Селище Гостомель. Мальовниче передмістя Києва у перші дні великої війни стало центром боїв за столицю. Цей житловий комплекс росіяни перетворили на військову базу. Його жителі - фактично стали живим щитом для загарбників.

Роман Миколенко, син цивільного заручника Ігоря Стеблевського:

У цьому комплексі люди перебували в окупації. В окупації вони були близько місяця. Ось один із прикладів прильотів, у цьому випадку міни, який став доленосним для мого батька і його дружини. Уламки дуже поранили дружину. Через певний час під'їхав БТР, Людмилу поклали на БТР, і батько сів із ними, вони поїхали в госпіталь у район Гостомельського аеропорту для надання меддопомоги.

У польовому шпиталі - родину розлучили: батька Романа забрали до фільтраційного табору, який влаштували у приміщенні холодильної камери аеропорту!

Роман Миколенко, син цивільного заручника Ігоря Стеблевського:

З цього моменту він потрапив у полон, його з цього холодильника через Білорусь вивезли у Брянську область, у Новозибків, СІЗО №2, де він перебував якийсь час у камері. Після чого є інформація, що він потрапив до Курської області. Його далі перевезли у Севастополь.

Ось це фото батька з тюремної камери - Роман знайшов в Інтернеті. Каже, коли та де воно зроблене - невідомо. Інформацію про рідну людину чоловік збирає по крихтах. Зокрема, від тих, кому вдалося звільнитися з полону.

Роман Миколенко, син цивільного заручника Ігоря Стеблевського:

Хлопці, які перебували з ним в одній камері, говорили, що в нього проблеми з серцем. Батькові на той момент, коли він потрапив у полон, був 61 рік. Він пенсіонер. Окрім того, він людина з інвалідністю, в нього є хронічні захворювання.

За понад рік пошуків рідні Ігоря Стеблевського разом із правозахисниками - направили десятки запитів до російських відомств, аби з'ясувати долю та місце знаходження бранця.

Роман Миколенко син цивільного заручника Ігоря Стеблевського:

Кожного разу в листі приблизно одна і та ж відповідь - інформації про таку людину немає, до нас вона не надходила. Це єдине підтвердження від російської сторони про те, що він затриманий і перебуває на території рф. "Затриманий за протидію "спеціальній воєнній операції".

Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод:

З цивільними - це просто підле викрадання людей. Якщо ви заарештували людину, звинуватьте її у чомусь, дайте якийсь статус і далі адвокат матиме право з нею спілкуватись. Вони не зробили цього, тобто люди без жодного звинувачення знаходились у російських тюрмах. І наскільки ми знаємо, якщо їх переводили, їх переводили, як "утварь", тобто їм просто присвоювали інвентарний номер і переводили з одного до іншого навіть не як людей, а просто як річ, яку взяли на баланс.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

росіяни точно знають, що для нас кожна наша людина - не річ, якою можна знехтувати. Тому цивільних заручників - вони намагаються цинічно використати як розмінну монету. Країна-агресорка утримує викрадених мирних громадян як військовополонених і вимагає обмінювати цивільних бранців - на своїх військових.

Наталія Ящук, координаторка управління проєктів Центру громадянських свобод:

рф має повернути наших цивільних, яких незаконно ув'язнила і незаконно утримує в місцях несвободи без будь-яких обмінів і умов. Все так, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Якщо ми будемо зараз іти на повідку в перемовинах рф і обмінювати військовополонених росії на наших цивільних людей, ми фактично поставимо під загрозу цивільне населення, яке зараз перебуває в окупації примусовій. Цього робити не можна. Тим паче цивільне населення знаходиться під захистом 4 Женевської конвенції.

Ірина Липка, начальниця Молочанської міської військової адміністрації:

Це просто страшно, тому що вони кожного разу, на кожному черговому допиті, вони якісь нові пред'являли аргументи для того, щоб я погодилась на цю співпрацю, і вони мені говорили, що ти розумієш, що Маріуполь вже взяли, Київ, Чернігів, Суми взяли, що ти якби пручаєшся. України вже не буде, ми тут назавжди.

Ірина провела в неволі 24 дні. Каже, вирвалася з полону дивом - один з окупантів, який тільки-но прибув на ротацію, випустив її під розписку. Але історій повернення цивільних заручників додому - поки що мало, розповідають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

Координаційний штаб також намагається витягувати з російської неволі й цивільних. Станом на тепер це понад 140 осіб - на жаль, це дуже мала кількість. Кожен обмін цивільного - не подібний на інший, є певні домовленості, які досягаються дуже складно. Складність основна полягає в тому, що для світової спільноти, міжнародного гуманітарного права утримання в заручниках цивільних - це великий злочин, не пропрацьовано механізми, щоб звільняти таких людей.

До того ж за словами Петра Яценка, росія не дає повних списків цивільних заручників. Як і Червоний Хрест, який має такі повноваження. Тому повернення кожного цивільного - це окрема операція.

Ніна Коломієць, кореспондентка: