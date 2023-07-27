Війну виграє той, хто переможе у війні дронів - таку думку часто можна почути від військових експертів та досвідчених бійців.

І щодо безпілотних апаратів. Розвідка США попереджає: рф за допомогою Ірану будує завод з виробництва безпілотників. Це реальна загроза, яка може призвести до значного впливу на війну в Україні.

Тим часом український Уряд виділив сорок мільярдів гривень на виробництво вітчизняних безпілотників. Нині на потреби фронту працюють близько двохсот компаній-розробників дронів, які дуже необхідні нашим захисникам. Михайло Манилюк з'ясовував, чи достатньо нам БПЛА і яку кількість необхідно, аби виграти війну?

Михайло Манилюк, кореспондент:

У небі над москвою маневрує літальний апарат! Згодом лунає вибух і над багатоповерхівками здіймається стовп диму! Ці кадри з'явилися в інтернеті у понеділок вранці. В Міноборони рф тоді заявили: Україна намагалася вдарити "по об'єктах російської столиці "двома безпілотниками, але їх нібито вдалося приземлити. Західні журналісти-розслідувачі дотримуються іншої думки - один із дронів усе ж таки досягнув цілі й пошкодив будівлю головного управління російської розвідки.

Андрій Юсов, представник ГУР МОУ:

Ми не коментуємо, що саме долетіло до центра Москви, чи об'єктів ГРУ ГШ, чи Міністерства оборони, але щось долетіло.

Військові експерти вважають: то були безпілотники саме українського виробництва. Вони вже втретє долітають до центру москви! І не тільки туди.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Ми повинні виробляти в рази більше, створювати умови підприємцям, які беруться за це. Це однозначно. Ми повинні прийти до інтенсивності й щільності вогню такого, щоби ворог не міг оговтатись.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Застосовуючи електронних "пташок", наші захисники вже знищують склади з боєприпасами та руйнують мости на окупованій території. Працюють по техніці, бліндажах і командних пунктах ворога на фронті. І серед дронів, що є на озброєнні ЗСУ, не лише імпортована техніка.

Єгор Фірсов, військовослужбовець 109-го батальйону Збройних сил України:

Більшість дронів-камікадзе саме українського виробництва. Є один аспект - те, що ці дрони-камікадзе збираються в гаражах, молоді спеціалісти, айтівці дуже талановиті.

Деякі ударні безпілотники потрапляють до рук наших захисників ось із цього приміщення! Тут команда інженерів виготовляє та ремонтує бойові FPV-дрони - це ті, якими оператори керують у реальному часі за допомогою окулярів. "Пташки" хоч і невеликого розміру, але здатні летіти на відстань до семи кілометрів і нести кілограмовий боєприпас! При цьому можуть розвивати швидкість до ста кілометрів за годину та залишатися майже непомітними для ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Андрій Штепа, співзасновник компанії з виготовлення БПЛА:

В нього немає захищених елементів. Тобто це не всепогодний апарат. Нічого тут не заливається, тому що це підвищить його вагу - зменшиться час польоту. Чим більша рама, тим більший потрібен акумулятор, чим більший акумулятор, тим більші потрібні мотори, щоби його нести. Ви кріпите заряд знизу. Заряд підготовлюється вибухотехніками, зводиться, і у нього є два елементи детонації.

В Україні вже восени планують запустити масове виробництво таких дронів. За підрахунками посадовців, нині бійцям на передовій потрібно понад двадцять тисяч ударних "пташок", аби ворог постійно відчував себе в небезпеці під українським небом.

Ми готуємо стабільне рішення, яке буде стабільно працювати. Для того, щоб збирати такий дрон - достатня група з десяти осіб, і можна виконувати замовлення до тисячі одиниць на місяць.

Відеопідтвердження того, що FPV-дрони дуже ефективні на фронті - українські військові регулярно надсилають розробникам.

Олексій Асанов, розробник дронів, директор школи пілотування:

Ми отримуємо дуже багато листів, подяк і просто повідомлень в чатах. Там, де хлопці пишуть: дякуємо, завдяки Вашим системам скиду, або завдяки вашим дронам ми змогли відбитися від штурму, ми змогли врятуватись.

Михайло Манилюк, кореспондент:

За даними Міністерства цифрової трансформації, в умовах повномасштабного вторгнення росії Україна збільшила виробництво деяких видів дронів у понад сто разів! Нині на потреби фронту працюють близько двохсот компаній-розробників безпілотних літальних апаратів. А виходячи з цієї інфографіки від Мінцифри, завдяки проєкту "Армія дронів" на фронті знищено понад сто одиниць російської бронетехніки та спецтранспорту.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Позаду мене тисяча сімсот коптерів. Ударних, розвідувальних, всі вони зараз відправляються на фронт, щоб захищати життя наших бійців, щоб бути нашій артилерії ще більш влучною. Щоб знищувати ворога. Продовжуємо розвивати проєкт "Армія дронів", продовжуємо масштабувати виробництво українських БПЛА.

Михайло Манилюк, кореспондент:

В українському уряді заявляють: контракти з державою щодо виробництва дронів за рік підписали сорок компаній. Своєю чергою Кабмін знайшов сорок мільярдів гривень для закупок дронів у місцевих виробників. А ще спростив процедуру ввезення деталей із-за кордону.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Головне зараз наситити Збройні сили всіма необхідними видами безпілотників. Ключових сім видів є. Ми їх визначали ще рік тому.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Малошумний завдяки електронному двигуну! Радіонепомітний шляхом прозорих полімерних матеріалів! Здатний летіти до ста кілометрів! В Україні запустили серійне виробництво ось цього розвідувального дрона із промовистою назвою "Сірко". Це розробка харківських інженерів. Виробники планують виготовляти до тисячі таких апаратів щомісяця!

А ще в Україні створюється ціла флотилія морських безпілотників. Ось одна з нових розробок - надводний дрон "МАГУРА". Його представила українська держкомпанія на міжнародній оборонній виставці у Стамбулі. Дрон призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби, а також для охорони морського флоту та бойових місій. Здатен долати по воді до восьмисот кілометрів!

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки України:

Україна - морська держава, ніхто не ставить це під сумнів. Це означає, що ми повинні використовувати всі засоби, зокрема і сучасні засоби, які можуть виконувати поставлені задачі.

Михайло Манилюк, кореспондент: