Окупанти обстріляли Куп'янський район, постраждали п'ятеро людей [ Редагувати ]
Російські окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. В результаті обстрілу зазнали поранення п'ять людей.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські загарбники обстріляли село Новоосинове близько 21:15. Внаслідок атаки постраждали пʼять цивільних: три жінки та два чоловіки.
Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.
Росіяни влучили у приватний житловий будинок.
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