Українське зерно та судноплавство в Чорному морі на сьогодні частина глобальної безпеки. І ризики, які провокують росія, виклик не лише для України, але і для всього регіону.

Ці питання винесли на обговорення Раді Україна-НАТО. Що вирішили - знає Ольга Жидецька.

Вихід росії з "зернової угоди", її зухвалі обстріли українських портів та погрози торговельному флоту - не тільки знову поставили перед світом гостре питання голоду, але і вивели на новий рівень напруження в Чорноморському регіоні.

Дії москви фактично загрожують судноплавству не тільки поблизу берегів України, а й у водах сусідніх країн-членів Північноатлантичного альянсу, зокрема Болгарії та Румунії. Ці питання обговорили на засіданні новоствореної Ради Україна-НАТО.

Зібрання скликав генсек НАТО на прохання українського президента. У ньому по відеозв'язку взяли участь віцепрем'єр Олександр Кубраков та заступник начальника головного оперуправління Генштабу Олексій Громов. Засідання провів заступник очільника Альянсу Мірча Джоане. Він окреслив позицію союзників - повна відповідальність за ескалацію в Чорноморському регіоні лежить на росії. А також засудження її виходу із "зернової угоди".

Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО:

росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна. росія погрожує цивільним кораблям, тероризує мирні міста та знищує частини світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами.

У ході зустрічі сторони вирішили підтримувати спроби Туреччини щодо відновлення "зернової угоди". Та зусилля інших членів Альянсу, ЄС і ООН, спрямовані на продовження експорту українського зерна сушею та морем. Також союзники погодились з тим, що надання Україні найсучасніших засобів ППО є найкращою відповіддю на дії росії. Окрім того НАТО посилить патрулювання в Чорному морі. До слова, від минулого року, у відповідь на агресивну війну росії проти України, Альянс значно збільшив свою присутність у регіоні, зокрема у Болгарії та Румунії.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Дії росії становлять значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та посилюють нашу пильність. Ми як і раніше готові захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії.

Володимир Зеленський привітав таку позицію. За його словами, створена лише два тижні тому Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій.

Володимир Зеленський, Президент України:

Всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно. На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону.

Ще одним важливим меседжем підсумку засідання є те, що члени НАТО вкотре підтвердили готовність і надалі надавати Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу стільки, скільки це буде потрібно.