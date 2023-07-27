Українські військові продовжують ослаблювати можливість росіян оборонятися. Вже є ознаки, що їм все складніше чинити опір.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, щотижня українські воїни знищують десятки складів зі зброєю, за день ліквідують сотні російських окупантів та їхню техніку.

"Ми вже бачимо ознаки того, що ворогові все складніше і складніше чинити опір. І наші захисники сповнені сил для того, щоб рухатися далі", - зазначила чиновниця.

За її словами, поступове просування триває на південь від Бахмута. Бої йдуть у населених пунктах Курдюмівка, Кліщіївка та Андріївка, де російські окупанти застосовують артилерію та міномети. На північ від міста ЗСУ відбивають ворожі атаки.

Також поступовий, але впевнений наступ наших військових відбувається на південних напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

"Ми рухаємося, але треба розуміти, з яким зусиллям та опором ворога ми стикаємося", - наголосила вона.