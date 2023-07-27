В цьому дописі вочевидь ввижається непряме зізнання росії в ударах по Одесі та її портовій і зерновій інфраструктурі.

У тому, що більшість африканських країн ігнорують петербурзький саміт, винні Сполучені Штати, а українці самі обстрілюють Одесу. Ось новий і далеко не вичерпний перелік фейків, які цього тижня поширювала російська пропаганда.

Ще росіяни - цитую - знищили підземний штаб у Київській області та загони іноземних найманців у Черкаській. Та невдовзі оскандалилися на недостатньому знанні географії Африки - континенту, на який намагається робити ставку кремлівська дипломатія. Більше про новітні розробки кремлівських пропагандистів розкаже Анна Басова.

Військовий розмах КНДР видно навіть із космосу. На цих світлинах професор північнокорейських студій із Сеула показує, як Пхеньян готується до урочистого параду. Сьогодні ідеям чучхе виповнюється 70 років.

І з цієї нагоди туди вже прилетів очільник російського Міноборони сергій шойгу. КНДР - одна з небагатьох країн, куди ще може літати керівництво країни-агресора - без остраху бути арештованими. Мережі вже вибухнули жартами - кужугетович маскується під місцеве населення.

Та якщо ювілей сьогодні, чому прилетів міністр на два дні раніше?

По-перше, вшанувати пам'ять Кім Ір Сена - дідуся нинішнього очільника КНДР. Бо без цього не буде.

По-друге, розжитися північнокорейською зброєю, якою нинішній король ранкової зірки - такий офіційний титул вождя КНДР - хизується перед росіянами. Улюблені експонати його виставки - балістичні ракети на пускових установках.

А це ілюстрація вже іншого зовнішньополітичного вектора кремля. У Санкт-Петербурзі розгортається саміт "росія-Африка", куди прибувають важковаговики світової геополітики - Зімбабве, Центральноафриканська Республіка, Бурунді, Гвінея-Бісау, Малі, Еритрея та Буркіна-Фасо. У російського МЗС - неоране поле для ораторської вправності. З переліченими країнами обіцяють створити - цитую - новий справедливий світовий порядок. А головний по духовних скрєпах так розхвилювався, що аж забув ім'я свого земного боса.

Кирило, патріарх РПЦ, країни-агресора:

Ваше превосходительство, глубокоуважаемый владимир василич... владимир владимирович! президент российской федерации...

А у кремлівського диктатора - нові популістські обіцянки й приміряння на себе білого пальта.

володимир путін, президент рф, країни-агресора:

Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю.

Про те, що з 54-х африканських країн на рукостискання з путіним погодилися тільки 17, пропаганда-тб, звісно, змовчало. Як і про те, що замість обіцяних путіним 40 мільярдів доларів товарообороту нинішні показники впали до 18. Та раптом що, у путіна завжди свій козир у рукаві. Тобто, у взутті.

До слова, співрозмовниця путіна - експрезидентка Бразилії Ділма Русеф покинула посаду достроково - у 2016 їй оголосили імпічмент за масштабну корупцію та розтрати бюджетних коштів. Але винні в усьому традиційно західні політики. Цього разу головний кремлівський Цицерон дмитро медведєв був особливо креативним.

У Борреля жорстка словесна діарея щодо "зернової угоди". Типу ми в усьому винні, моримо голодом планету й позбавляємо мирних укробандерівців їхнього законного заробітку.

Коли російський експрезидент доривається до соцмереж, його філософські роздуми вже не спинити.

Бандерівські покидьки дедалі частіше обирають мирні цивільні цілі для своїх підлих ударів. І нам необхідно обирати нестандартні цілі для наших ударів. Не лише сховища, енергетичні вузи та нафтові бази.

В цьому дописі вочевидь ввижається непряме зізнання росії в ударах по Одесі та її портовій і зерновій інфраструктурі. Водночас інші рупори кремля мимоволі виказують - так би мовити, за Фрейдом - справжні наміри - загарбницькі.

Як же хочеться до Одеси. Пошвидше б уже...

Одесити ж споглядають наслідки влучань у середмістя, де бували свого часу чимало й російських діячів. І певні - росії тут більше точно ніколи не буде.