У медзакладі кажуть: зробили все, аби жодна провокація з боку росіян не завадила хірургам працювати.

Винести пораненого з поля бою. Надати першу допомогу. Працювати під обстрілами. Жити днями й ночами в операційних. Українських медиків, здається, не залякати нічним.

У День медичного працівника наш кореспондент Роман Барашев побував в Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова, де лікарі в умовах війни творять справжні дива. Матеріал просто з операційної - далі.

Роман Барашев, кореспондент:

Йде робота в операційних Інституту Шалімова. В цій лікарі пересаджують печінку, отриману від донора з діагностованою смертю мозку, а тут - розпочинається родинна трансплантація. Хірурги вилучають нирку у матері, яка вирішила стати донором для свого сина.

Олександр Закрутько, завідувач відділення трансплантації нирки Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Мама, відносно молода жінка. - Скільки років? - 56. - А сину? - 30. Враховуються показники нирок, загальне почуття. Найперше - це бажання, бажання допомогти рідній людині.

Трансплантологи стверджують: дедалі більше українців йдуть на родинні трансплантації та дають згоду віддати після смерті свої органи іншим.

Олександр Закрутько, завідувач відділення трансплантації нирки Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Програма з трупної трансплантації теж набирає оберти. Якщо людина-реципієнт після 50, то у неї родичі не можуть по своїм віковим цензам бути донорами. Тому можна надіятися тільки на трупну нирку. Як правило, дітей батьки стараються не брати на донорство.

Молодий, але вже досвідчений трансплантолог Дмитро Костюк провів понад сто пересадок.

Дмитро Костюк, лікар-хірург Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Тільки на Київ є 3-4 центри, які роблять трансплантацію. Розвиток однозначно є. Якість цього розвитку, напевно, будемо бачити з роками. Зараз можемо говорити про кількість - кількісно трансплантація росте.

Ольга - інтерн Київського медуніверситету. Це її перші кроки у практичній медицині.

Ольга Васильчук, інтерн:

Це Олімп української хірургії. Сюди всі хочуть прийти на інтернатуру.

Юрій Радчук, пацієнт:

Я чекав два з половиною роки.

Юрій з Рівненщини чверть віку хворів на ниркову недостатність. Три рази на тиждень проходив процедуру гемодіалізу. 10 днів тому йому пересадили нирку від людини, що померла. Але відчуття, каже Юрій, немов отримав новий організм.

Юрій Радчук, пацієнт:

Вже навіть на 3-й день, коли вийшов з реанімації, відчув, що мені набагато краще. Нирка помаленьку працює, входить у свій ритм.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

В цьому році зроблено понад 40 трансплантацій. Серце, печінка, нирки. Понад 100 людей стоїть в черзі в нашому закладі на трансплантацію.

Навіть в умовах війни за пересадку органів платить держава, для хворих - операції безкоштовні, наголошує керівник Інституту. Підтримують медиків також українські та іноземні благодійники.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Практично всі заявки, що ми подаємо, вони задовольняються. І обладнання, і шовні матеріали, і розхідні матеріали - все, що потрібно для роботи.

Левова частина допомоги нині йде на лікування військових. У відділі мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії допомогли сотням бійців із найскладнішими травмами.

Володимир, військовослужбовець:

Поранення отримав під Бахмутом. Мінометний обстріл. До гаража доповз. Там хлопці підібрали. Лікарі дуже у нас хороші спеціалісти. Дякую їм.

Завідувач відділення показує, який вигляд мала нога Володимира до операції.

Якщо не замістити дефект м'яких тканин, то мова йде про ампутацію нижньої кінцівки.

Для пересадки хірурги взяли тканини зі спини пацієнта.

Євген Симулик, завідувач відділення мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Десь через місяць ми можемо пацієнта передавати нашим колегам травматологам для того, щоб вони могли в умовах повноцінних тканин встановити металеву пластину. Цей комплекс операцій - наша й ортопедична - дасть змогу пацієнту зберегти кінцівку.

І все це хірурги роблять в умовах війни. Не зупинялися і тоді, коли в закладі не було світла, і коли в небі над Києвом з'являлися ворожі ракети та дрони.

Олександр Закрутько, завідувач відділення трансплантації нирки Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Ми також, як звичайні люди, боїмося ракет, але коли ти працюєш, ти забуваєш, що там навкруги. Надіємось на наших ЗСУ і працюємо далі.

Енергонезалежність, альтернативні джерела водопостачання, сучасна апаратура. У медзакладі кажуть: зробили все, аби жодна провокація з боку росіян не завадила хірургам працювати.