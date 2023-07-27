Ці знання додадуть людині впевненості, адже коли всі дії відточені, місця паніці немає - впевнені інструктори.

Перший в Україні Центр підготовки населення до національного протистояння запрацював на Закарпатті. Це пілотний проєкт, який запустили насамперед для цивільних. Аби підготувати до дій під час надзвичайних ситуацій. Навчання - безкоштовне. Як відбулося практичне заняття на базі рятувального загону ДСНС в Ужгороді - бачила Ірина Ковальчук.

Дві години теорії, та 6 годин практичного відпрацювання - на Закарпатті стартував трьохмісячний курс у першому і наразі єдиному в Україні Центрі підготовки цивільних до національного спротиву.

Вероніка Верешко, учасниця курсу:

Ми маємо бути готові до всього!

Сергій Беляков, учасник курсу:

Для саморозвитку, щоб зрозуміти, як діяти у тій чи іншій ситуації.

Ольга Ярема, учасниця курсу:

Я мама 3 діток, і я розумію чітко, що повинна відреагувати на ситуацію, котра можливо могла б скластися. Тому, як свідомий громадянин, надати допомогу іншим.

Перший практикум організували з рятувальниками. Навчали поводження з вибухонебезпечними предметами.

Юрій, старший сапер групи піротехнічних робіт:

Розтяжки - ні в якому разі не підходити до них. Тобто, якщо побачив, що іде якийсь шнурочок, якийсь дротик - просто натягнутий чи іде в землю, не треба його трогати, треба просто відійти назад - на безпечну відстань, поставити геолокацію, повідомити відповідні органи. Якщо це протипіхотні міни - то їх не побачиш. Як правило, просто означують, що там є міни. Потім приходять піротехніки.

Також навчалися, як діяти при хімічній та радіаційній небезпеці.

Юрій Савончик, начальник групи радіаційно-хімічного захисту:

Хлор стелиться по землі. Людині тоді потрібно піднятися на найвищу точку, закритися, зробити марлеву пов'язку, змочити водою. Аміак підіймається вгору. Людині потрібно піти якомога нижче. І так само зробити марлеву пов'язку.

Вода, продукти, медикаменти, речі першої потреби, альтернативні джерела живлення і документи - обов'язково мають бути у тривожному рюкзаку.

Олександр Беспалько, заступник начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності:

Підготовки на випадок надзвичайних ситуацій воєнного та мирного характеру. Ми повинні бути готові!

Центр підготовки цивільних до національного спротиву діє як комунальна установа з постійним штатом досвічених інструкторів. Його осередки є у всіх районах Закарпаття. І всі заняття - безкоштовні.

Володимир Кенсіцький, заступник начальника Закарпатського обласного Центру підготовки населення до національного спротиву:

Це дії населення під час катаклізмів, чи природнього, чи техногенного, або ж військового характеру, правила поведінки у цих ситуаціях, щоб люди були орієнтовані, психологічно готові, не тільки себе врятувати, а й допомогти іншим. Підготовка інженерна на місцевості, укриття як організувати, виживання.

Ці знання додадуть людині впевненості, адже коли всі дії відточені, місця паніці немає - впевнені інструктори. Загалом до першого курсу навчання долучилося 160 осіб.

Юрій Беляков, начальник Закарпатського обласного Центру підготовки населення до національного спротиву:

Будуть залучатися військові частини, частини правоохоронних органів - всі, хто носять зброю будуть допомагати, будуть вчити, будуть щось показувати.

Пілотний проєкт протестують та вдосконалять за потреби. Аби кожен отримав знання та вміння, які допоможуть не розгубитися в екстримальній ситуації.