6 мільйонів тонн зерна вже зібрано на українських полях. Жнива в самому розпалі, завдяки дощовій погоді урожай буде добрим, кажуть фермери. На Харківщині, приміром, намолочують по 50 і більше центнерів з гектара. Та нині рекордний врожай ризикує стати проблемою. Вивезти його ні неможливо, гостро стоїть і проблема зберігання.

Які перспективи? Чи сіяти пшеницю наступного року? В одному з фермерських господарств побувала Світлана Шекера.

Пшениця достигла, на поля виїздять комбайни. Жатка підбирає колоски, які від важкого зерна хиляться до землі.

Цьогоріч добре вродило, говорить фермер Дмитро Третьяк.

Дмитро Третьяк, фермер:

Все так склалося для озимини, що врожай непоганий. От ми зараз закінчуємо поле, от ви бачите, невелике, 20 тут гектарів, але 130 тонн уже накосили.

Спеціальним приладом фермер вимірює вологість зерна.

Ми отримали 13,6. Значить я даю добро, щоб хлопці продовжили працювати. Але це гранична вологість. Все одно треба його переоглянути, чи переворушить його прийдеться нам зернозбирачем, або ми його провіємо.

Господарство пана Дмитра обробляє півтисячі гектарів землі. Половину пшениці вже скосили. Для нас фермер підраховує, у скільки йому обійшлася тонна пшениці.

Дмитро Третьяк, фермер:

Нові ціни на паливо, на добрива, треба було і зарплату хлопцям трохи підняти, все-таки ж і валюта виросла. Тому на гектар десь вложилися у 25-26 000 грн. - Чи зможете продати по такій ціні? - Рахуйте, якщо ми в середньому отримаємо 5 тисяч, то треба хоча б продати по 5,5, по 6 грн зерно. Ну зараз таких цін немає і близько.

А щоб заробити, треба до цієї ціни додати ще 20 відсотків. Тобто фермеру, потрібно продати урожай по 7 тисяч гривень за тону. Та в Україні такої ціни нині ніхто не дає.

Дмитро Третьяк, фермер:

Україна може з'їсти десь до 25 відсотків того, що ми виростили, а 75% треба вивозити. А ті, хто зараз хліб пече, у них є запаси ще минулорічного врожаю. Треба вивозити й годувати там Індію, Китай, Африку.

Тож уся надія фермера - на експорт. Везти до Одеси залізницею, а далі відправляти морем, як було раніше - зараз неможливо. Зерновий коридор заблоковано. А доправляти зерно до західних кордонів суходолом з Харківщини - аж надто далеко, це півтори тисячі кілометрів, обійдеться дуже дорого. Тож зібраний врожай фермер везе поки що в зерносховище, на зберігання.

Будемо зберігати. Я також розумію, що це вже до весни на 100%.

Тут врожай може пролежати до 2-х років. Та фермер сподівається, що питання із "зерновими коридорами" вирішиться раніше. Сам - вже думає, що садити весною. Від пшениці не відмовиться. Та, каже, збільшить посіви гороху.