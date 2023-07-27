На Сумщині медики рятують життя військових прикордоння та сходу України [ Редагувати ]
Досвід лікарів, "легкі руки" медсестер і доброзичливість санітарок. Три кити, на яких тримається медичний фронт України. Наш наступний матеріал - з Сумщини, де медики рятують і поранених бійців з Північного прикордоння, яке ворог постійно обстрілює, і воїнів зі Сходу України. Історії бійців слухала наша Юлія Зайцева.
Позивний "Роща", військовослужбовець Збройних сил України:
Заводив людей на позицію, і якраз почали з кулемета у нас стрілять...
Сергій розповідає, як отримав поранення у боях на Луганщині. У лікарні - вже понад місяць. До великої війни - з дружиною та 2-ма доньками - жив у місті Тростянець на Сумщині. Працював на шоколадній фабриці. У перші ж дні повномасштабного вторгнення росії його рідне місто було окуповане.
Позивний "Роща", військовослужбовець Збройних сил України:
Місяць в окупації пробув, тоді у ДФТГ пішов, тоді скучно стало, пішов далі.
Лікарі витягли кулі з обох ніг бійця, і він уже знову готовий повернутися на передову, до побратимів-штурмовиків. Щиро дякує медикам, які врятували його життя.
Позивний "Роща", військовослужбовець Збройних сил України:
Аби не вони, нас більша частина хтозна чи були б живі, це як воно є.
Стискаючи зуби, переносить медичні процедури Олександр. Воював на Донеччині, отримав серйозні поранення обох ніг. Каже: вижив завдяки побратимам, які не покинули на полі бою.
За плечима в "Іванича" - такий позивний у цього бійця - кілька років служби в АТО. Боєць звільнився, але, як сам каже, й відпочити вдома як слід не встиг.
Позивний "Іванич", військовослужбовець Збройних сил України:
Сподівався, що повернусь до мирного життя, 24 уже о 7 ранку був у воєнкоматі. Воювали тут, по Сумщині, били їх колони, палили, потім Сумщину боронили, потом поїхали до Харківської області. І це нас зараз знову на Сумщину, на кордон.
Там і отримав травму. Бо північне прикордоння росіяни постійно обстрілюють.
Позивний "Іванич", військовослужбовець Збройних сил України:
Орки. Они и есть орки, они стреляют, куда попало, они по мирным жителям стреляют, дом разнесли с вертолета, человек погиб...
Віктор отримав поранення, рятуючи жінку в одному з прикордонних сіл.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Люди вискочили на вулицю і просили про допомогу, самі туди не могли зайти. Почав шукати, почув в сараї стогін. Зайшов, там лежала жінка, у неї була перебита нога, і вже живіт розірвано, видно, осколком. Позвав своїх побратимів солдат, принесли все необхідне. І надали їй першу допомогу. Коли вже почали виносить з сараю, почався другий обстріл. Сказав солдатам, шоб оставались там, там було укриття. А так вийшло, що сам не вспів туди зайти.
Осколки влучили бійцю у стегно та ногу. Були поранені й серед селян. Побратими Віктора нікого не покинули напризволяще.
Боєць із позивним "Бізон 2 місяці тому потрапив до лікарні з-під Білогорівки на Луганщині. Новини звідти тепер дізнається від побратимів, які потроху просуваються вперед.
Позивний "Бізон", військовослужбовець Збройних сил України:
Ходив на штурм, і вийшло, що мене орк зачепив з кулемета, почав стріляти з автомата чи кулемета, я вже й сам не знаю. І прямо мені в ногу попало. Сам собі турнікет не наклав, там побратим уже прибіг, наклав мені турнікет, і витягли мене хлопці.
Ліків - вистачає. Уваги від медиків - через край, діляться бійці з командувачем Об'єднаних сил, який відвідав поранених у лікарні.
- Проблеми, питання? - Лікують добре, проблем нема ніяких, ставлення хороше.
Наталія Яковенчук, завідувачка відділення:
Ми завантажені, може навіть трошки перевантажені, але ми все робимо для того, щоб надавати допомогу таку, як треба.
Володимир Горох, директор лікарні:
Тут кожен день хтось іде на зміну, старається якісь смаколики принести, чимось порадувати, тому що особливо у кого хтось там сьогодні на війні, то тут дійсно підхід може бути тільки один - з любові.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Медикам я хочу в першу чергу подякувати за той професіоналізм. За ті добрі серця, і за ті недоспані ночі, завдяки яким наші хлопці отримують кваліфіковану медичну допомогу. Хотів би їм побажати, щоби кожна операція була успішно, щоби кожен пацієнт отримав ту допомогу, завдяки якій він залишиться живим і здоровим.
Сергій Наєв відзначив нагородами бійців, що отримали травми в боях. Не забув і про тих, хто рятує життя та здоров'я військових - у тилу та на передовій!
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