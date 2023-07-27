Досвід лікарів, "легкі руки" медсестер і доброзичливість санітарок. Три кити, на яких тримається медичний фронт України. Наш наступний матеріал - з Сумщини, де медики рятують і поранених бійців з Північного прикордоння, яке ворог постійно обстрілює, і воїнів зі Сходу України. Історії бійців слухала наша Юлія Зайцева.

Позивний "Роща", військовослужбовець Збройних сил України:

Заводив людей на позицію, і якраз почали з кулемета у нас стрілять...

Сергій розповідає, як отримав поранення у боях на Луганщині. У лікарні - вже понад місяць. До великої війни - з дружиною та 2-ма доньками - жив у місті Тростянець на Сумщині. Працював на шоколадній фабриці. У перші ж дні повномасштабного вторгнення росії його рідне місто було окуповане.

Позивний "Роща", військовослужбовець Збройних сил України:

Місяць в окупації пробув, тоді у ДФТГ пішов, тоді скучно стало, пішов далі.

Лікарі витягли кулі з обох ніг бійця, і він уже знову готовий повернутися на передову, до побратимів-штурмовиків. Щиро дякує медикам, які врятували його життя.

Позивний "Роща", військовослужбовець Збройних сил України:

Аби не вони, нас більша частина хтозна чи були б живі, це як воно є.

Стискаючи зуби, переносить медичні процедури Олександр. Воював на Донеччині, отримав серйозні поранення обох ніг. Каже: вижив завдяки побратимам, які не покинули на полі бою.

За плечима в "Іванича" - такий позивний у цього бійця - кілька років служби в АТО. Боєць звільнився, але, як сам каже, й відпочити вдома як слід не встиг.

Позивний "Іванич", військовослужбовець Збройних сил України:

Сподівався, що повернусь до мирного життя, 24 уже о 7 ранку був у воєнкоматі. Воювали тут, по Сумщині, били їх колони, палили, потім Сумщину боронили, потом поїхали до Харківської області. І це нас зараз знову на Сумщину, на кордон.

Там і отримав травму. Бо північне прикордоння росіяни постійно обстрілюють.

Позивний "Іванич", військовослужбовець Збройних сил України:

Орки. Они и есть орки, они стреляют, куда попало, они по мирным жителям стреляют, дом разнесли с вертолета, человек погиб...

Віктор отримав поранення, рятуючи жінку в одному з прикордонних сіл.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Люди вискочили на вулицю і просили про допомогу, самі туди не могли зайти. Почав шукати, почув в сараї стогін. Зайшов, там лежала жінка, у неї була перебита нога, і вже живіт розірвано, видно, осколком. Позвав своїх побратимів солдат, принесли все необхідне. І надали їй першу допомогу. Коли вже почали виносить з сараю, почався другий обстріл. Сказав солдатам, шоб оставались там, там було укриття. А так вийшло, що сам не вспів туди зайти.

Осколки влучили бійцю у стегно та ногу. Були поранені й серед селян. Побратими Віктора нікого не покинули напризволяще.

Боєць із позивним "Бізон 2 місяці тому потрапив до лікарні з-під Білогорівки на Луганщині. Новини звідти тепер дізнається від побратимів, які потроху просуваються вперед.

Позивний "Бізон", військовослужбовець Збройних сил України:

Ходив на штурм, і вийшло, що мене орк зачепив з кулемета, почав стріляти з автомата чи кулемета, я вже й сам не знаю. І прямо мені в ногу попало. Сам собі турнікет не наклав, там побратим уже прибіг, наклав мені турнікет, і витягли мене хлопці.

Ліків - вистачає. Уваги від медиків - через край, діляться бійці з командувачем Об'єднаних сил, який відвідав поранених у лікарні.

- Проблеми, питання? - Лікують добре, проблем нема ніяких, ставлення хороше.

Наталія Яковенчук, завідувачка відділення:

Ми завантажені, може навіть трошки перевантажені, але ми все робимо для того, щоб надавати допомогу таку, як треба.

Володимир Горох, директор лікарні:

Тут кожен день хтось іде на зміну, старається якісь смаколики принести, чимось порадувати, тому що особливо у кого хтось там сьогодні на війні, то тут дійсно підхід може бути тільки один - з любові.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Медикам я хочу в першу чергу подякувати за той професіоналізм. За ті добрі серця, і за ті недоспані ночі, завдяки яким наші хлопці отримують кваліфіковану медичну допомогу. Хотів би їм побажати, щоби кожна операція була успішно, щоби кожен пацієнт отримав ту допомогу, завдяки якій він залишиться живим і здоровим.

Сергій Наєв відзначив нагородами бійців, що отримали травми в боях. Не забув і про тих, хто рятує життя та здоров'я військових - у тилу та на передовій!