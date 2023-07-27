Наслідки вчорашньої атаки на Хмельниччину. Напередодні, вдень і вночі, сили ППО знищували ракети й "Шахеди". Проте, уламки ворожих снарядів наробили чимало біди в області: пошкоджено будинки та автомобілі у Хмельницькій та Старокостянтинівській громадах. Докладніше - в наступному матеріалі.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

Хмельниччина вкотре була атакована ворожими ракетами й ворожими дронами. Це відбулось і вдень, і вночі, протягом цієї доби. Наше ППО, дякувати їм вкотре, відпрацювали дуже філігранно. Але, на жаль, є падіння уламків і ракет, і дронів.

Уламки впали на подвір'я приватного будинку на Старокостянтинівщині. Господарі ховалися у підвалі, але коли побачили, що горить мікроавтобус і стіна будинку, кинулись гасити полум'я.

Наталія, постраждала:

Чоловік вибіг, тут горіло все. Полум'я стояло страшне. Дуже. Добре, що у нас вода рядом, і ми вчасно почали тушити. І сусіди, зовсім посторонні люди, збіглися і допомагали нам. І за це їм дуже дякуємо.

Фрагменти ворожих ракет зачепили й іншу автівку, пошкодили хату. Зять власниці - пан Микола - показує вибиті вибуховою хвилею вікна та вщент зруйнований паркан. Вирву від уламків вже встигли засипати щебенем.

Микола Чучерілов, постраждалий:

Як я глянув у вікно, то тут був армагедон. Отут, де слива, вона стала горіти. Коли я вийшов на подвір'я, то побачив, що постраждав ще автомобіль. Дуже сильно постраждав автомобіль.Навіть зірвало диски на колесі.

Люди вже відновлюють свої господарства, а правоохоронці порушили кримінальні провадження щодо наслідків ворожої атаки. Рашисти відповідатимуть за все.