Пошкоджено будинки та автомобілі: наслідки вчорашньої атаки на Хмельниччину [ Редагувати ]
Наслідки вчорашньої атаки на Хмельниччину. Напередодні, вдень і вночі, сили ППО знищували ракети й "Шахеди". Проте, уламки ворожих снарядів наробили чимало біди в області: пошкоджено будинки та автомобілі у Хмельницькій та Старокостянтинівській громадах. Докладніше - в наступному матеріалі.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:
Хмельниччина вкотре була атакована ворожими ракетами й ворожими дронами. Це відбулось і вдень, і вночі, протягом цієї доби. Наше ППО, дякувати їм вкотре, відпрацювали дуже філігранно. Але, на жаль, є падіння уламків і ракет, і дронів.
Уламки впали на подвір'я приватного будинку на Старокостянтинівщині. Господарі ховалися у підвалі, але коли побачили, що горить мікроавтобус і стіна будинку, кинулись гасити полум'я.
Наталія, постраждала:
Чоловік вибіг, тут горіло все. Полум'я стояло страшне. Дуже. Добре, що у нас вода рядом, і ми вчасно почали тушити. І сусіди, зовсім посторонні люди, збіглися і допомагали нам. І за це їм дуже дякуємо.
Фрагменти ворожих ракет зачепили й іншу автівку, пошкодили хату. Зять власниці - пан Микола - показує вибиті вибуховою хвилею вікна та вщент зруйнований паркан. Вирву від уламків вже встигли засипати щебенем.
Микола Чучерілов, постраждалий:
Як я глянув у вікно, то тут був армагедон. Отут, де слива, вона стала горіти. Коли я вийшов на подвір'я, то побачив, що постраждав ще автомобіль. Дуже сильно постраждав автомобіль.Навіть зірвало диски на колесі.
Люди вже відновлюють свої господарства, а правоохоронці порушили кримінальні провадження щодо наслідків ворожої атаки. Рашисти відповідатимуть за все.
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