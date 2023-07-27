Торське - невеличке селище, розташоване практично на лінії фронту у Донецькій області. До повномасштабної війни там проживало 800 людей, сьогодні ж - вчетверо менше. Це жителі, які не готові полишати своїх домівок. І саме заради цих людей працює спецекіпаж поліції "Білий янгол".

Ситуація у Торському - напружена. Люди тут буквально виживають. Магазини не працюють, зв'язку із зовнішнім світом - немає. А єдині гості у селі - поліцейські, які привозять гуманітарну допомогу.

Валерія Черінкова, поліцейська екіпажу "Білий янгол":

Гуманітарною допомогою возимо хліб, передаємо посилки від родичів, доставляємо ліки. Також займаємося евакуацією місцевого населення.

Кожен такий виїзд - ризик для життя. І для поліцейських, і для цивільних. Вантаж, а це - понад півтори тонни продовольчих наборів, передають просто під звуки вибухів.

При кожній зустрічі з місцевим населенням, поліцейські підрозділу "Білий янгол" наполягають: необхідно виїжджати. Однак, вмовити жителів Торського - не так вже й просто.

- У нас поки так... жити можна. Ось тут було два прильоти перед тим, як ви приїхали. - Ви виїжджати плануєте? Є куди їхати? -Та я не хочу їхати. Немає куди їхати. -А якщо ситуація буде гіршою? Для чого тут сидіти? -Ну, що робити. Будемо на Бога надіятися, в погріб до Сергія заліземо, у нього там опалення.

Валерія Черінкова, поліцейська екіпажу "Білий янгол":

Деякі виїжджають, але повертаються через якийсь час, щоб перевірити оселю. Пояснюють це тим, що дуже важко виїжджати й дуже важко покидати домівку, в якій вони прожили все життя.

Поліцейські не можуть вплинути на рішення жителів Торського, тож і повертаються сюди щоразу з новою допомогою. І для багатьох селян, вони не просто рятівники, а вже й справжні друзі.