27 липня рідні загиблих та постраждалих в авіатрощі збираються разом в одній із церков Львова біля аеродрому.

Авіашоу, яке перетворилося на трагедію. Цього дня, 21 рік тому, на Скнилівському аеродромі, біля Львова, під час виконання фігур вищого пілотажу зазнав катастрофи літак Су-27. Тоді загинуло 77 глядачів, ще понад 4 сотні отримали поранення. Про наймасштабнішу аварію в історії авіашоу шоу - розкаже Христина Гашенко.

27 липня 2002. На Скнилівському аеродромі спекотно. Майже 10 тисяч людей спостерігають за видовищем у небі. В повітрі фігури вищого пілотажу виконував досвідчений екіпаж.

Під час завершення однієї із фігур винищувач впав. Просто у натовп. Тоді загинуло 77 людей. В тому числі - 28 дітей. Понад 400 глядачів отримали поранення різного ступеня. Тяжкі травми отримав Юрій. Тоді йому було лише 7 років.

Юрій Рудь, постраждалий під час авіашоу:

Цей літак, який впав, він пролетів в десятки метрів від мене, тобто вибуховою хвилею мене було відкинуто разом з моїм батьком, і дуже травмовано.

Понад 20 днів у лікарні. Тиждень реанімації. Про свої травми Юрій говорить неохоче.

Юрій Рудь, постраждалий під час авіашоу:

Ось тут на пальці є шрам - це саме осколок під час того, як ми летіли, я це дуже добре пам'ятаю, така вогняна куля, і цей величезний осколок пальця мені просік.

У трагедії загинув хрещений батько Юрія - Олександр. Йому назавжди залишилося 24.

Зенаіда Рудь, мати загиблого під час авіашоу:

Він в понеділок мав їхати у Тернопіль на інтернатуру, ще хотів побути зі старшим братом, із товаришами погуляти, і пішов на шоу. Пішли, і не вернувся.

Розслідуванням трагедії зайнялися Міністерство оборони та Генпрокуратура. Згодом правоохоронці заявили: погана організація, підготовка та проведення авіашоу - причина масштабної катастрофи. Головною причиною суд назвав - "необережну помилку" пілота винищувача.

Віктор Іванович, пілот:

Це була показуха. Це армія вирішила зробити такий ювілей, що ось ми сильні й маємо міць. Але все це було погано проведено репетицію, і тому все це сталося. Ще до цього був в Києві захід, схожий, і 3 дні робили вищий пілотаж і все було добре, а це поспішали, усе.

Найбільше покарання в авіатрощі отримали 2 пілотів винищувача, яким вдалося під час вибуху капітулюватися. Льотчик Володимир Топанар, який керував літаком - отримав 14 років ув'язнення. На початку великої війни переїхав до рідного Криму, де і помер від важкої недуги. Своєї вини у катастрофі Топонар так і не визнав.

Яніна Іванова, мама загиблого Романа:

Він уже покараний, він уже на суді буде Божому. Я думаю він зрозумів, що він зробив.

27 липня рідні загиблих та постраждалих в авіатрощі збираються разом в одній із церков Львова біля аеродрому, аби обійняти та підтримати один одного.

Зенаіда Рудь, мати загиблого під час авіашоу:

Страшний 21 рік, надзвичайно важкий. У мене пустота в серці назавжди. Він був такий чудовий, він був прекрасний син.

Після молитви традиційно біля "Сегменту памяті" рідні загиблих поклали квіти та лампадки. Через заходи безпеки журналістів туди не пустили.