У Вовчанській громаді оголосили про примусову евакуацію дітей [ Редагувати ]
Одинадцятьох дітей і дорослих - евакуювали з Вовчанської громади на Харківщині. Нині жити в прикордонних селах украй небезпечно, їх обстрілюють практично щодня. Після загострення ситуації в обласній військовій адміністрації ухвалили рішення про примусову евакуацію.
Волонтери, спецпризначенці й поліцейські заїжджають до прифронтового села у Вовчанській громаді. Працюють декількома групами.
Працювати стараються швидко. Бо прильоти тут - постійно.
Перед тим, як нам подзвонили, ми виходили на город, на тій стороні я не знаю, чи дім, чи сарай горить. Ми виходили, і дим до сіх пор.
Прилітало вже практично у кожен двір. Люди змучені обстрілами. І тому - швидко погоджуються виїхати.
Все воно на психіку впливає. І на дітей, на все. І на старих, і на молодих. На всіх.
Олександр Чигрінов, начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Чугуївського районного управління поліції:
Багато людей прив'язані до своїх домівок, вони звикли жити тут, вони бояться перемін, і іноді їх навіть не лякають постійні обстріли. Але все одно вдається їх вмовити. Безпека дітей на першому місці повинна стояти в них. Вони всі згодні з цим.
Цей хлопчик притискає до себе кошеня. Каже, лишити його не може.
Доки тихо, правоохоронці працюють злагоджено і швидко.
Завантажилися - і автобуси швидко від'їжджають.
Бо в небі, ближче до кордону, вже кружляє ворожий дрон. А значить, скоро можуть початися обстріли.
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