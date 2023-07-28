Одинадцятьох дітей і дорослих - евакуювали з Вовчанської громади на Харківщині. Нині жити в прикордонних селах украй небезпечно, їх обстрілюють практично щодня. Після загострення ситуації в обласній військовій адміністрації ухвалили рішення про примусову евакуацію.

Волонтери, спецпризначенці й поліцейські заїжджають до прифронтового села у Вовчанській громаді. Працюють декількома групами.

Працювати стараються швидко. Бо прильоти тут - постійно.

Перед тим, як нам подзвонили, ми виходили на город, на тій стороні я не знаю, чи дім, чи сарай горить. Ми виходили, і дим до сіх пор.

Прилітало вже практично у кожен двір. Люди змучені обстрілами. І тому - швидко погоджуються виїхати.

Все воно на психіку впливає. І на дітей, на все. І на старих, і на молодих. На всіх.

Олександр Чигрінов, начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Чугуївського районного управління поліції:

Багато людей прив'язані до своїх домівок, вони звикли жити тут, вони бояться перемін, і іноді їх навіть не лякають постійні обстріли. Але все одно вдається їх вмовити. Безпека дітей на першому місці повинна стояти в них. Вони всі згодні з цим.

Цей хлопчик притискає до себе кошеня. Каже, лишити його не може.

Доки тихо, правоохоронці працюють злагоджено і швидко.

Завантажилися - і автобуси швидко від'їжджають.

Бо в небі, ближче до кордону, вже кружляє ворожий дрон. А значить, скоро можуть початися обстріли.