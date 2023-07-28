У Миколаєві відкрили Центр ветеранського розвитку. Там навчатимуться та змінюватимуть кваліфікацію ветерани, щоб згодом допомагати повернутися в цивільне життя своїм побратимам. Побувала на відкритті й наша Марина Михайловська.

Пані Ольга - економіст, в минулому - бізнес-леді. З 2014 року вона активно волонтерить та допомагає своєму чоловіку-військовому. Днями подала документи на участь в конкурсі на посаду помічника ветерана.

Ольга Напханенко, кандидатка на посаду помічника ветерана:

Зайшла на сайт, зареєструвалася. Чому я вирішила бути там. Ми живемо з 14 року в цій біді. Я розумію, як це бути військовим і як це цивільна людина. У зв'язку з цим, я відчуваю, що можу максимально допомагати.

Після відбору почнеться навчання. Для цього по країні відкриваються Центри ветеранського розвитку. В Миколаєві обрали заклад, який має багаторічний досвід роботи з ветеранами.

Леонід Клименко, ректор Чорноморського національного університету ім. П. Могили:

Ми багато уваги приділяємо роботі з військовими, які йдуть в цивільне життя після демобілізації, сім'ям. Наш університет завжди приділяв увагу людям з особливими потребами.

Вже підготовлені фахівці для роботи з помічниками ветеранів, приміщення та необхідне обладнання.

Це аудиторія багатофункціональна, є зона для роботи груп підтримки, зона для тренінгів, зона для взаємодії й роботи фокус-груп.

До навчання залучать різних фахівців: із соціальних, юридичних питань, реабілітації, профорієнтації та психології.

Людмила Опанасенко, психолог:

Багато питань, які потребують психологічної обізнаності. Це питання стресостійкості, відновлення, повноцінного функціонування і безпосередньо комунікації, організації управління собою та іншими людьми.

Перші заняття стартують вже 7 серпня і триватимуть 3 тижні. Тим часом на Миколаївщині триває підготовка, аби помічники ветеранів вже з вересня могли стати до роботи.

Олександр Трайтлі, заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації:

Ми створюємо 4 саб-офіси на базі райцентрів, це Первомайськ, Вознесенськ і Миколаїв. Вони координуватимуть роботу помічників ветеранів, які будуть в кожній громаді. Найбільш активним в нас є Миколаїв. В нас є вже 14 кандидатів від міста, які подалися на реєстрацію. Після тестування комісія міськради проведе з ними співбесіду.

Проєкти помічників ветеранів та Центрів ветеранського розвитку експериментальні. Але запущені паралельно, щоб виявити реальні потреби й вибудувати ефективну систему роботи.

Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів України:

Коли ми говоримо про Центр ветеранського розвитку, ми говоримо про те, що ми будуємо систему, інституційну спроможність на державному рівні надавати послуги. Бо у нас є проблема, а які саме послуги мають надаватися ветеранам.

На черзі ще один пілотний проєкт - в країні відкриватимуть ЦНАПи для ветеранів.