У Миколаєві відкрили Центр ветеранського розвитку [ Редагувати ]
У Миколаєві відкрили Центр ветеранського розвитку. Там навчатимуться та змінюватимуть кваліфікацію ветерани, щоб згодом допомагати повернутися в цивільне життя своїм побратимам. Побувала на відкритті й наша Марина Михайловська.
Пані Ольга - економіст, в минулому - бізнес-леді. З 2014 року вона активно волонтерить та допомагає своєму чоловіку-військовому. Днями подала документи на участь в конкурсі на посаду помічника ветерана.
Ольга Напханенко, кандидатка на посаду помічника ветерана:
Зайшла на сайт, зареєструвалася. Чому я вирішила бути там. Ми живемо з 14 року в цій біді. Я розумію, як це бути військовим і як це цивільна людина. У зв'язку з цим, я відчуваю, що можу максимально допомагати.
Після відбору почнеться навчання. Для цього по країні відкриваються Центри ветеранського розвитку. В Миколаєві обрали заклад, який має багаторічний досвід роботи з ветеранами.
Леонід Клименко, ректор Чорноморського національного університету ім. П. Могили:
Ми багато уваги приділяємо роботі з військовими, які йдуть в цивільне життя після демобілізації, сім'ям. Наш університет завжди приділяв увагу людям з особливими потребами.
Вже підготовлені фахівці для роботи з помічниками ветеранів, приміщення та необхідне обладнання.
Це аудиторія багатофункціональна, є зона для роботи груп підтримки, зона для тренінгів, зона для взаємодії й роботи фокус-груп.
До навчання залучать різних фахівців: із соціальних, юридичних питань, реабілітації, профорієнтації та психології.
Людмила Опанасенко, психолог:
Багато питань, які потребують психологічної обізнаності. Це питання стресостійкості, відновлення, повноцінного функціонування і безпосередньо комунікації, організації управління собою та іншими людьми.
Перші заняття стартують вже 7 серпня і триватимуть 3 тижні. Тим часом на Миколаївщині триває підготовка, аби помічники ветеранів вже з вересня могли стати до роботи.
Олександр Трайтлі, заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації:
Ми створюємо 4 саб-офіси на базі райцентрів, це Первомайськ, Вознесенськ і Миколаїв. Вони координуватимуть роботу помічників ветеранів, які будуть в кожній громаді. Найбільш активним в нас є Миколаїв. В нас є вже 14 кандидатів від міста, які подалися на реєстрацію. Після тестування комісія міськради проведе з ними співбесіду.
Проєкти помічників ветеранів та Центрів ветеранського розвитку експериментальні. Але запущені паралельно, щоб виявити реальні потреби й вибудувати ефективну систему роботи.
Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів України:
Коли ми говоримо про Центр ветеранського розвитку, ми говоримо про те, що ми будуємо систему, інституційну спроможність на державному рівні надавати послуги. Бо у нас є проблема, а які саме послуги мають надаватися ветеранам.
На черзі ще один пілотний проєкт - в країні відкриватимуть ЦНАПи для ветеранів.
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