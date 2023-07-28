У Києві пройшов перший благодійний чемпіонат з футзалу серед військовослужбовців [ Редагувати ]
"Українська міць". У Києві пройшов перший благодійний чемпіонат міста з футзалу серед військовослужбовців. Рідкісну нагоду змінити піксель на спортивну форму отримали чотири команди бійців і ветеранів. За їхніми емоціями на футбольному майданчику стежили наші кореспонденти.
Двадцять гравців, чотири команди. За перемогу на майданчику змагаються найкращі футболісти з двох столичних військових частин, а також фахівці Управління національної гвардії та Футбольного Клубу "Армія". Для учасників цей турнір - спосіб зануритися в улюблену справу.
Віталій, учасник Чемпіонату Києва з футзалу "Українська міць":
Це так, релакс я б сказав. Граєш, усі думки відпадають, і ти в грі, емоції.
Ілля, учасник Чемпіонату Києва з футзалу "Українська міць":
Це більш ніж гра. Для мене особисто це як життя. Це і режим дня, режим тижня, тримання себе у формі.
Перший чемпіонат Києва з футзалу серед військовослужбовців відбувся на столичному ВДНГ.
Юрій Рог, волонтер, співорганізатор Чемпіонату "Українська міць":
Основна мета - це привернути увагу знову ж таки до хлопців, до військових, надати їм можливість перемикнутися з нервового стану, бо військові у нас знаходяться постійно в стресі. Коли вони займаються чимсь протилежним, у них відпочиває мозок.
Ідея створення турніру з футзалу серед військових належить ветерану Василю Зваричу. Каже, виношував її ще з 2014-го року, коли був на передовій.
Василь Зварич, ветеран, співорганізатор турніру:
Я дуже люблю футбол, я шаленію просто від футболу. І тому в мене така ідея. В майбутньому плануємо розширити, вийти на міжнародний рівень військового футболу.
Аби провести змагання серед наших захисників, організатори заручилися підтримкою Федерації футзалу Києва, а також Асоціації футболу людей з інвалідністю, у якої вже є досвід проведення подібних турнірів. Дмитро Ржондковський - тренер у цій асоціації - зараз збирає команду гравців, які могли б представити Україну на міжнародному рівні.
Дмитро Ржондковський, тренер Асоціації футболу людей з інвалідністю:
Ми зараз місяць тренуємося, у нас проходить зараз набір, ми звертаємось до різноманітних медичних закладів, до військових госпіталів. Плани на вересень - поїздка в Бельгію з метою представлення нашої країни на міжнародних змаганнях для осіб з ампутацією.
Чемпіонат "Українська міць" - благодійний. Організатори вели онлайн-трансляцію, під час якої збирали гроші на потреби військових підрозділів, а також продавали сувеніри з воєнних трофеїв.
Сувенірна продукція, яку ми робимо - з фронту привожу гільзи, тубуси від мінометів. Це гільзи з-під Бахмуту, маленькі гільзи з-під Авдіївки. Робимо такі браслети.
Перший, але не останній. Організатори планують у вересні розіграти "Осінній кубок", а сам чемпіонат - зробити всеукраїнським.
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