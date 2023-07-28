День Державності: що треба знати про свято [ Редагувати ]
28 липня українці вдруге відзначають День Державності. Це доволі "молоде" свято невипадково співпадає з Днем хрещення Київської Русі, від якого минуло вже 1035 років.
Свято Української Державності започаткував президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів до 30-ї річниці Незалежності України, а вперше його відзначили минулого року.
Визначальною є дата святкування – 28 липня, адже цього дня також відзначається День хрещення Київської Русі, який так само співпадає з церковним Днем вшанування пам'яті рівноапостольного Князя Володимира Великого. Саме в цьому співпадінні криється сенс Дня Державності.
Свято покликано нагадувати, що "українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки – у Руській середньовічній державі, центром якої був Київ".
Правління князя Володимира стало періодом розквіту Київської Русі, а прийняття християнства у 988 році – вибір на користь європейської цивілізації та розвитку.
Із середньовічної Київської Русі походять атрибути нашої сучасної держави:
- знак тризубу – став гербом держави;
- гривня – назва офіційної грошової одиниці;
- прийняття християнства – найпоширеніше віросповідання на сучасних українських землях;
- назва "Україна" – вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році;
- політичний і культурний центр Київської Русі – Київ – залишається політичним і культурним центром України сьогодення.
До того ж метою цього свята є протидія російській дезінформації та історичним фейкам про нібито єдність походження українського та російського народів.
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