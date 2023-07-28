Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яку дискваліфікували після бою з Анною Смирновою за відмову потиснути руку росіянці, зворушливо подякувала бійцям ЗСУ за захист.

Відповідне коротке відео з'явилося в мережі.

На короткому рілс Ольга зі сльозами на очах дякує українським захисникам, що вже дев'ятий рік захищають Україну від російської навали.

"Так, я плачу! Дякую, дякую вам, хлопці, велике, що нас захищаєте", - сказала Ольга і розплакалася.

Додамо, що після справедливого вчинку української спортсменки і несправедливого рішення федерації Ольгу підтримали тисячі українців, які висловлювали їй своє захоплення на сторінках в соцмережах.