Ольга Харлан після бою з росіянкою подякувала бійцям ЗСУ і розплакалася [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яку дискваліфікували після бою з Анною Смирновою за відмову потиснути руку росіянці, зворушливо подякувала бійцям ЗСУ за захист.
Відповідне коротке відео з'явилося в мережі.
На короткому рілс Ольга зі сльозами на очах дякує українським захисникам, що вже дев'ятий рік захищають Україну від російської навали.
"Так, я плачу! Дякую, дякую вам, хлопці, велике, що нас захищаєте", - сказала Ольга і розплакалася.
Додамо, що після справедливого вчинку української спортсменки і несправедливого рішення федерації Ольгу підтримали тисячі українців, які висловлювали їй своє захоплення на сторінках в соцмережах.
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