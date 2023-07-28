Сили оборони добряче "підсмажили" окупантів: названо нові втрати ворога [ Редагувати ]
Станом на ранок 28 липня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 244 830 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 560 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків - 4190 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 8161 (+14) од,
- артилерійських систем - 4775 (+30) од,
- РСЗВ - 698 (+0) од,
- засоби ППО - 458 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11),
- крилаті ракети - 1347 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11) од,
- спеціальна техніка - 709 (+1).
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