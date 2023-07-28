Через контрнаступ українських сил росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких щойно мобілізували.

Про це повідомляє речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону "Єдині новини".

Так, за його словами, у населеному пунктові Рогове тимчасово окупованої Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території рф прибуло близько 110 щойно мобілізованих військовослужбовців.

"Їм частково видали екіпірування та зброю та одразу командування оголосило, новоприбулим, що їх включають до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять у бій на лінію бойового зіткнення", - розповів Ковальов.