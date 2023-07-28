росія кидає на фронт у Луганській області мобілізованих без підготовки - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Через контрнаступ українських сил росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких щойно мобілізували.
Про це повідомляє речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону "Єдині новини".
Так, за його словами, у населеному пунктові Рогове тимчасово окупованої Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території рф прибуло близько 110 щойно мобілізованих військовослужбовців.
"Їм частково видали екіпірування та зброю та одразу командування оголосило, новоприбулим, що їх включають до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять у бій на лінію бойового зіткнення", - розповів Ковальов.
по темі
Сполучені Штати розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні
Станом на ранок 28 липня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 244 830 військовослужбовців
Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах
Досвід лікарів, "легкі руки" медсестер і доброзичливість санітарок. Три кити, на яких тримається медичний фронт України. Наш наступний матеріал - з Сумщини, де медики рятують поранених бійців. Історії бійців слухала наша Юлія Зайцева.
Напередодні, вдень і вночі, сили ППО знищували ракети й "Шахеди". Проте, уламки ворожих снарядів наробили чимало біди в області: пошкоджено будинки та автомобілі у Хмельницькій та Старокостянтинівській громадах. Докладніше - в наступному матеріалі.
У День медичного працівника наш кореспондент Роман Барашев побував в Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова, де лікарі в умовах війни творять справжні дива. Матеріал просто з операційної - далі.