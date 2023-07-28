ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське: що там відбувається зараз [ Редагувати ]
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Після звільнення села Старомайорського на Донеччині українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив 28 липня.
"Під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов.
Він також повідомив, що російські окупанти здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки на Донеччині.
Загарбники продовжують чинити потужний спротив, переміщують свої підрозділи та війська, активно застосовують резерви.
Додамо, що українські військові показали відео, як звільняли Старомайорське. Деокупацію провели бійці 35 ОБрМП разом із 7-м окремим батальйоном "Арей" УДА.
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