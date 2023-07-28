Зеленський зробив заяву про перемогу України [ Редагувати ]
Перемога України у війні має бути такою, щоб будь-які спроби росії повернутися на нашу територію не йшли далі хворої фантазії тих, хто виношує подібні плани.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський 28 липня.
"Ми не віримо, що росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що "саме наша державність - це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України".
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