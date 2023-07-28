Рік від жорстокого розстрілу колонії в "Оленівці": як це було [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 липня, - рівно рік від жорстокого розстрілу колонії в "Оленівці".
Рівно рік тому на території колонії №120 в Оленівці росіяни вчинили теракт, направлений на жорстоке вбивство беззбройних та знесилених оборонців "Азовсталі", яких на той момент вони утримували в полоні понад два місяці. В результаті варварського злочину, за непідтвердженими даними, загинули щонайменше 53 та були поранені понад 130 українських захисників.
З того моменту на місце злочину не було допущено жодного міжнародного експерта-криміналіста чи міжнародної організації із поважною репутацією.
Через 25 днів після трагедії, 22 серпня, ООН створила групу з розслідування цього теракту, яку через 4 місяці розформувала з формулюванням "відсутність умов для направлення місії на місце події". Жодних матеріалів від української сторони про злочин до розгляду не було прийнято.
по темі
Давайте разом з вами розберемось, кому, які і за що у серпні положені виплати
У четвер, 27 липня, президент України розкрив деталі роботи на Дніпропетровщині
Окупанти можуть повторити атаки на територію України, включаючи морський напрямок
Станом на ранок четверга, 27 липня, втрати рф у війні в Україні склали 590 окупантів
В ніч проти четверга, 27 липня, окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області