У пʼятницю, 28 липня, - рівно рік від жорстокого розстрілу колонії в "Оленівці".

Рівно рік тому на території колонії №120 в Оленівці росіяни вчинили теракт, направлений на жорстоке вбивство беззбройних та знесилених оборонців "Азовсталі", яких на той момент вони утримували в полоні понад два місяці. В результаті варварського злочину, за непідтвердженими даними, загинули щонайменше 53 та були поранені понад 130 українських захисників.

З того моменту на місце злочину не було допущено жодного міжнародного експерта-криміналіста чи міжнародної організації із поважною репутацією.

Через 25 днів після трагедії, 22 серпня, ООН створила групу з розслідування цього теракту, яку через 4 місяці розформувала з формулюванням "відсутність умов для направлення місії на місце події". Жодних матеріалів від української сторони про злочин до розгляду не було прийнято.