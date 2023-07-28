Біля Запорізької АЕС пролунали вибухи [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28липня, у районі окупованої росіянами Запорізької АЕС чули вибухи. Їх зафіксували спостерігачі місії МАГАТЕ. Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу.
Він зазначив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території станції.
Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня.
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