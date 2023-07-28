У пʼятницю, 28липня, у районі окупованої росіянами Запорізької АЕС чули вибухи. Їх зафіксували спостерігачі місії МАГАТЕ. Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу.

Він зазначив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території станції.