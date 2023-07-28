У пʼятницю, 28 липня, президент України Володимир Зеленський привітав з Днем Української Державності.

День Української Державності. День Хрещення Русі. Вільний Київ. Україна, яка ніколи не віддасть своєї волі. Наші герої, які захищають свободу України. Наші цінності. І наша єдність – усіх українців та українок.

"Зараз, як і більш ніж тисячу років тому, наш цивілізаційний вибір – єднання зі світом", - сказав він.

Вибір України – бути силою у світовій історії. Мати право на свою національну історію – свого народу, своєї землі, своєї держави. І наших дітей – усіх майбутніх поколінь Українського народу. Обовʼязково переможемо!

"Я вітаю вас із Днем Державності України! Вітаю з Днем Хрещення Русі-України! Слава Україні!",- підсумував президент.