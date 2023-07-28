"Вибір України – бути силою у світовій історії": Зеленський привітав з Днем Української Державності [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 липня, президент України Володимир Зеленський привітав з Днем Української Державності.
День Української Державності. День Хрещення Русі. Вільний Київ. Україна, яка ніколи не віддасть своєї волі. Наші герої, які захищають свободу України. Наші цінності. І наша єдність – усіх українців та українок.
"Зараз, як і більш ніж тисячу років тому, наш цивілізаційний вибір – єднання зі світом", - сказав він.
Вибір України – бути силою у світовій історії. Мати право на свою національну історію – свого народу, своєї землі, своєї держави. І наших дітей – усіх майбутніх поколінь Українського народу. Обовʼязково переможемо!
"Я вітаю вас із Днем Державності України! Вітаю з Днем Хрещення Русі-України! Слава Україні!",- підсумував президент.
по темі
У четвер, 27 липня, президент України розкрив деталі роботи на Дніпропетровщині
У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем українських медичних працівників і працівниць
У середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки