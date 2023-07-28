В Одесі стався вибух у Будинку профспілок [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 липня, в Одесі стався вибух у Будинку профспілок. Загинула людина. Про це повідомляє поліція Одеської області.
Так, через необережне поводження у Будинку профспілок вибухнула граната. Поліція зазначає, що внаслідок вибуху загинула одна особа.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби управління поліції в Одеській області.
Правоохоронці обіцяють згодом надати більш детальну інформацію про обставини смертельного інциденту.
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