Нові санкції ЄС проти білорусі: ЗМІ дізналися деталі [ Редагувати ]
Санкції Європейського союзу проти білорусі за підтримку агресії росії проти України стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин. Про це повідомляє Politico.
За даними видання, санкції включатимуть обмеження на експорт товарів подвійного призначення, таких як дрони чи комп’ютери, які можна використовувати для військових потреб, зокрема, військами рф на полі бою проти України, а також авіаційних запчастин.
За словами чотирьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.
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