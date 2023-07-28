"Україні потрібно до 12 систем Patriot для повного захисту країни" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для захисту всієї території України Повітряним силам потрібно 10-12 зенітних ракетних комплексів Patriot.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.
Тактика росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру.
Він зазначив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot. Вони здатні вражати російські ракети нового покоління, такі як "Онікс" і "Кинджал".
Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни.
За словами Подоляка, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну.
Він додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем протиповітряної оборони було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.
Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня.
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