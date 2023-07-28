Зенітки Gepard та тисячі патронів: що Німеччина передала Україні [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них. Про це повідомляє німецький уряд.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
- 13 розвідувальних дронів Vectror
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
- 2,6 тисяч димових снарядів
Також нашим військовим передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.
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