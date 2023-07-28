Зеленський затвердив перенесення Різдва та інших свят [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого в Україні офіційно змінили дату Різдва та ще декількох свят.
Про це свідчить указ президента та закон №9431.
Відтепер в Україні офіційно змінили дату святкування Різдва. Замість 7 січня його перенесли на 25 грудня.
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