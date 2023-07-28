У пʼятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого в Україні офіційно змінили дату Різдва та ще декількох свят.

Про це свідчить указ президента та закон №9431.

Відтепер в Україні офіційно змінили дату святкування Різдва. Замість 7 січня його перенесли на 25 грудня.