Кораблі окупантів погрожують цивільним суднам у Чорному морі (запис) [ Редагувати ]
російські військові кораблі порушують норми міжнародного права та погрожують цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Вони опублікували відео із розмовою окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.
Спершу у судна намагалися дізнатися його приналежність до певної країни та вантаж, який він перевозить.
Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. А країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у "конфлікт" в Україні".
Керівник Офісу президент Андрій Єрмак вже відреагував на такі погрози загарбників.
російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму - сила.
Єрмак додав, що міжнародна спільнота має засудити дії окупантів. Необхідна системна позиція.
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