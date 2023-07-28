Правоохоронці на Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 млн доларів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

Суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою.

Наразі працівники ДБР готують необхідний пакет документів для екстрадиції спільника Жеваго з Кіпру в Україну.