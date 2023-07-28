Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що вибухи у районі окупованої Запорізької АЕС, які фіксували 26-27 липня, могли бути наслідком детонації мін, які раніше заклали російські загарбники.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Можливо, щось і вибухнуло. Ми знаємо, що прибережжя було заміноване ще до підриву Каховської ГЕС - можливо, щось здетонувало.

Малашко зазначив, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як склад свого озброєння та обстрілюють звідти українські населені пункти. При цьому загарбники розуміють, що українські бійці не будуть завдавати ударів у відповідь, щоб не порушувати конвенцію.