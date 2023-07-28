Вибухи у районі ЗАЕС: у Запорізькій ОВА назвали можливу причину [ Редагувати ]
Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що вибухи у районі окупованої Запорізької АЕС, які фіксували 26-27 липня, могли бути наслідком детонації мін, які раніше заклали російські загарбники.
Про це він повідомив під час брифінгу.
Можливо, щось і вибухнуло. Ми знаємо, що прибережжя було заміноване ще до підриву Каховської ГЕС - можливо, щось здетонувало.
Малашко зазначив, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як склад свого озброєння та обстрілюють звідти українські населені пункти. При цьому загарбники розуміють, що українські бійці не будуть завдавати ударів у відповідь, щоб не порушувати конвенцію.
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